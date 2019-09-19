Google虛擬電信首度正式推出上網吃到飽、50國以上免費通話方案

由Google自行營運，並且在去年正名為Google Fi的虛擬電信服務 (MVNO)，稍早宣布推出上網吃到飽方案，並且提供超過50個國家地區 (包含台灣在內)免費通話，以及100GB容量的Google One雲端儲存服務。

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不過，選擇使用上網吃到飽方案的話，代價就是一人必須負擔每月70美元費用，若是透過6人一同申辦的話，則可將費用壓低至每人每月45美元，同樣享有可在50個以上國家地區免費通話，以及100GB容量的Google One雲端儲存服務優惠。

而相比Google Fi基本費用方案，一人每月分別要支付20美元基本費用，以及每1GB以10美元計費的網路傳輸費用，同時跨國通話將以每分鐘1美分價格計費，但網路流量使用超過6GB之後，系統就會啟用帳單保護機制，在網路總流量不超過15GB情況下，將會維持以80美元總額 (20美元+60美元)計算，讓使用者等同使用上網吃到飽方案。

但即便標榜能以每月70美元上網吃到飽，Google Fi此項方案依然有潛在規則，那就是使用網路流量將以22GB為限，超過之後依然可以繼續使用網路服務，但將會以降速品質提供使用。這部份在原本推行方案中也一樣，一旦使用者網路流量超過15GB，將會限制傳輸速度，除非使用者額外付費讓網路傳輸速度恢復。

至於在美國境內提供免費電話撥打、撥打不支援免費通話的跨國電話同樣以每分鐘1美分計費，以及支援熱點分享、無合約、隨時可取消或暫停使用等特色，上網吃到飽方案與一般基本費用方案並沒有差別，同樣可接受最多6人同時共享使用。

當然，若以台灣地區低價搶市的上網吃到飽方案比較的話，Google Fi目前提出計費方案並不算便宜，但以美國境內電信業者資費方案比較，則可因為免費通話、更具使用彈性，以及方便在各個國家以相同上網資費、通話費用計價，對於經常旅行的使用者，算是方便的使用方案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》