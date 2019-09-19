OPPO將推30W VOOC無線閃充技術 更提高有線充電效率

先前預告將在10月10日揭曉搭載65W充電功率設計的Reno Ace之後，OPPO稍早更具體說明可在30分鐘內將4000mAh電池電量充滿的65W SuperVOOC 2.0有線閃充技術細節，另外更宣布旗下VOOC閃充技術將從3.0升級至4.0規格，並且將充電功率提昇至30W，另外也預計推出充電功率同樣達30W的VOOC無線閃充技術，將以20V 1.5A形式在80分鐘內把4000mAh電池充滿。

分享 facebook

依照OPPO說明，65W SuperVOOC 2.0有線閃充技術同樣採用雙電池芯設計，並且透過兩種電壓確保充電穩定及安全，搭配氮化鎵 (GaN)充電器提供10V 6.5A的充電模式，另外更針對手機螢幕恆亮，或是螢幕休眠狀態下的充電模式進行最佳化，藉此達成更具效率的65W充電效果。

而65W SuperVOOC 2.0有線閃充技術也能相容先前推出的SuperVOOC超級閃充技術，以及相對穩定的VOOC閃充技術。

至於先前已經發展至3.0的VOOC閃充技術，目前也確定升級至4.0版本，將使充電功率提高至30W，相比先前縮減12%充電所需時間，同時也能以相對穩定形式進行充電。另外，OPPO也提出旗下全新30W VOOC無線閃充技術，將可在相容Qi無線充電規範情況下，提供以20V 1.5A充電形式，可在80分鐘內將4000mAh電池電量充滿，同時充電溫度可控制在40度以內，並且透過直流隔離技術的隔離型電荷泵設計，確保充電過程的使用安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》