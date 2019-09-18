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Google Fi推「全球吃到飽」電信套餐 只要45美元起！

2019-09-18 19:59INSIDE

Photo Credit：shutterstock/ 達志影像
Photo Credit：shutterstock/ 達志影像
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你是常常出國，網路用量又很大的人嗎？或許 Google Fi 推出的新方案適合你。Google 宣布為旗下虛擬電信服務 Google Fi 推出了「全球吃到飽」的網路套餐，單人月費 70 美元（約 2100 台幣），但也支援多門號共享，雙人 60 美元、三人 50 美元、最優惠的 4~6 人則可低到 45 美元（約 1350 台幣）。

不只如此，該方案還支援 50 餘國（含美國、台灣、英國、日本、中國、法國、澳洲..等）免費通話，並且贈送每月 1.99 美元的 Google One 100 GB 雲端硬碟空間。

但要注要的是，這新套餐服務一但用到 22G 就會降速，而且「可能」會對 YouTube 等串流影片自動限制至 480p 畫質來節省流量；如果你用到 22G 之後不想被限速，也可以支付 10 美元 / GB 的費用來解除。

當然 Google Fi 適用 Android 或 iOS，若你是 Pixel 3、Pixel 3a、Moto G7、G6 等手機還能享有自動連接 200 萬安全 WiFi 熱點等 Google Fi 服務。如果你是不常出國的讀者，台灣 500 以內的吃到飽方案就很夠你用；但如果你常出國又不想 Sim 卡換來換去或支付昂貴的漫遊費用，Google Fi 新方案會是非常便利的選擇；而且還不用綁約、可攜碼呢。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

出國Google上網吃到飽

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INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

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