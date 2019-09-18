三星Note10旗艦 Wi-Fi 6認證搶頭香

2019-09-18 11:10 中央社 台北18日電



三星宣布，Galaxy Note10系列被Wi-Fi聯盟列為首款獲得最新通訊技術Wi-Fi 6認證的智慧型手機。

三星說明，Galaxy Note10系列是三星的旗艦級裝置，也是首款獲得Wi-Fi CERTIFIED 6 TM認證標章的智慧型手機，而同樣支援此技術的三星電子裝置還包括Galaxy S10系列，將能為顧客帶來Wi-Fi 6技術。

為使數量不斷成長的消費與商用級裝置適當發揮作用，Wi-Fi是不可或缺的關鍵基礎設施。從電視、電器到保全與通訊系統，萬物相聯的願景越來越值得期待。多年來，Wi-Fi聯盟引領業界制定一致認可的裝置標準。今年，最新的認證機制已隨著Wi-Fi 6的推出而開跑，確保持續符合最高的標準。

奠基於前幾代Wi-Fi的效能，Wi-Fi 6技術是電機電子工程師學會（IEEE）推出的最新技術。Wi-Fi 6將於2.4和5 GHz頻段上運作，不但傳輸容量較前幾代更為龐大，也帶來兩倍的空間流。獲得Wi-Fi聯盟Wi-FiCERTIFIED 6 TM等級認證的裝置，能在一系列的應用情境中，為人們帶來前所未見的新功能。

三星指出，與Wi-Fi 聯盟的密切合作下，GalaxyNote10系列和Galaxy S10系列在推出時即已搭載Wi-Fi6連線技術。它能為擁擠區域的用戶提供更快、更流暢的Wi-Fi連接，並能在不降速的情況下，支援高品質的視訊通話與高解析度的影音串流。