Google確認將在10/15舉辦發表活動 預計揭曉Pixel 4在內新品

在日前已經有不少實機動手玩影片提前曝光之後，Google終於對外發出邀請函，確認將會在紐約當地時間10月15日舉辦Made by Google發表活動，預期將會揭曉Pixel 4在內產品。

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Google在活動邀請函中並未透露預計發表內容細節，但預期就是會公布Pixel 4系列手機在內產品。

就先前傳聞來看，Pixel 4系列手機將採用螢幕更新率可達90Hz的設計，甚至還可以自行切換至60Hz顯示模式，另外更加入名為「Ambient EQ」的螢幕顯色效果，似乎計畫與蘋果在iPhone中導入的True Tone顯色模式抗衡。

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而從先前曝光動手玩影片內容，同時也顯示新機將採用黑框搭配白色機身、黑色機身，或是橘色機身搭配設計，與過往採用分段式色塊設計明顯不同。硬體規格方面，則預期採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且可能額外推出支援5G連網功能版本。

另外，Google也可能宣布推出新款智慧喇叭，並且換上Nest名稱，至於是否還會推出平板裝置，或是打造全新Chromebook產品，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》