採「瀑布屏」設計的vivo NEX 3揭曉 同步推出新款真無線耳機配件

在先前有諸多預告內容提前公布之後，vivo終於對外揭曉新一代NEX 3旗艦手機，其中確實採用曲度逼近90度的「瀑布屏」雙側曲面螢幕設計，並且採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，以及44W快速充電設計。

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強調採用「瀑布屏」形式設計，某種程度上是做技術宣揚，實際上操作與一般雙側曲面螢幕其實並沒有太大差別，但從正面來看的話，則確實能讓手機更貼近左右「無邊」的視覺感受，只是多少可能會半隨著指腹誤觸現象。

目前還不確定vivo接下來是否會針對「瀑布屏」設計的雙側曲面螢幕提供任何延伸應用，但現階段顯然還是以話題打造為主要目的，是否實用可能就見仁見智。

硬體規格方面，NEX 3採用解析度為2256 x 1080的6.89吋AMOLED螢幕，強調亮度可達800 nits，並且支援100% P3與sRGB色域覆蓋率，另外也支援HDR 10顯示效果，至於玻璃方面並非採用時下流行的康寧Gorilla抗摔玻璃，而是使用德國Schott Xensation Up玻璃，同樣強調抗摔防護特性。

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此外，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，配置8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且區分4G LTE與5G連網版本，天線更採用可提昇收訊品質的全新設計，並且進一步讓機身下緣收窄。

至於此次採用全尺寸螢幕設計，同樣也是因為採用升降鏡頭，以及螢幕下指紋辨識設計，其中鏡頭升降可在0.65秒內完成，而螢幕下指紋辨識感應面積也比前一款機種增加25%。而包含電源鍵、音量鍵均以壓感形式提供使用，可透過邊框內建7組感測元件辨識單按、連按，或是誤觸操作，並且透過內建震動馬達產生「觸感」，其中更在電源鍵加上紋理表面，讓使用者能輕易分辨。

相機方面，視訊鏡頭採用1600萬畫素規格，主相機則分別採用三星ISOCELL GW1 6400萬畫素感光元件設計的主鏡頭，以及1300萬畫素、120度超廣角鏡頭，搭配同為1300萬畫素的2倍光學變焦鏡頭。而根據vivo的說法，主相機鏡頭模組設計的想法源自機械錶，但顯然不少手機廠商均先後採用此類設計。

其他部分，則包含內建AK4377A Hi-Fi音訊晶片、內建3.5mm耳機孔，另外則支援44W快充的4500mAh電池電量設計，但依然未加入無線充電功能，作業系統則是基於Android 9.0的Funtouch OS 9.1，並且能透過內建數位助理服務Jovi提供類似Google Duplex人工智慧接聽電話功能，標榜可協助使用者接聽應答電話內容。

vivo預計以人民幣5698元與6198元價格銷售NEX 3 5G連網版本，而4G版本則以人民幣4998元銷售，分別推出深藍與銀色兩款設計。

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首款採用Qualcomm QCC5126處理器的真無線耳機同步亮相

除了NEX 3，vivo此次更同步推出首款採用Qualcomm QCC5126處理器的真無線耳機TWS Earphone，標榜耳機單次充電即可連續使用4小時，配合充電盒充電15分鐘，即可對應2小時使用電量，建議售價則為人民幣999元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》