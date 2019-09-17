HTC強調手機依然是發展重點 預計明年初推行5G連網手機

雖然近期發展重心均聚焦在虛擬實境應用，但HTC方面仍強調手機依然是公司重點發展項目，預計會在台灣明年初開通5G連網服務時，同步提供5G連網手機產品。

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以今年手機產品推行狀況來看，HTC將主力集中在新台幣1萬元區間價位市場，分別推出Desire 19+與HTC U19e，同時預期在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s。

而在海外市場，則是針對首波5G網路服務推行市場提供5G網路分享器，分別與美國Sprint、澳洲Telstra、英國Three、德國Deutsche Telekom在內電信業者合作，並且在印度市場向InOne Technology提供授權，推出新款「野火機」Wildfire X，透過不同方式增加營收。

就台灣區總經理陳柏諭稍早接受採訪時，再次說明今年HTC確實將重心放在虛擬實境應用市場，但確定不會捨棄手機業務，並且預告將會在明年台灣地區開通5G網路服務時，同步提供5G連網手機產品。

陳柏諭並未透露5G連網手機具體細節，因此暫時還無法確定是否會以旗艦手機形式打造，而對於下半年預計推行手機產品同樣也未有具體說明，但從台灣地區的5G網路至少要等到2020年才會推動，可以肯定HTC在今年內不會有任何5G網路應用產品在台灣市場推行。

至於在虛擬實境應用發展部分，HTC先前表示確實虛擬實境現階段在技術、市場應用面臨一些瓶頸，但認為未來仍有相當大的發展空間，因此在各家廠商仍處於摸索階段，將會持續在虛擬實境應用技術精進，並且擴大市場應用生態。

目前HTC仍與Valve維持深度合作，除了仍可藉由HTC VIVE系列產品取用Steam VR平台內容，另一方件其實也著手推動自有viveport平台服務，希望以此銜接更多虛擬實境應用。另一方面，雖然目前與Facebook旗下Oculus VR處於競爭關係，但認為就市場發展趨勢來看，更應該與市場競爭對手一同讓虛擬實境應用市場生態擴大，如此才能讓此項技術應用以正向發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》