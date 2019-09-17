Reno Ace將搭載65W SuperVOOC閃充技術 10/10對外揭曉

上週開始預告將於10月推出另一款手機Reno Ace，並且預期搭載90Hz螢幕畫面更新率，以及更快的SuperVOOC閃充設計之後，OPPO隨後也確認此款新機將在10月10日對外揭曉細節。

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由於日前公布的Reno 2，已經採用Qualcomm針對遊戲使用打造的Snapdragon 730G處理器，因此搭載90Hz螢幕畫面更新率與SuperVOOC閃充設計的Reno Ace，很顯然就是針對遊戲使用需求打造，同時相比旗艦手機採高價位設計，預期Reno Ace將會鎖定更廣泛普及的中高階手機市場。

而就OPPO全球副總裁、中國大陸事業部總裁沈義人透露說法，Reno Ace搭載的SuperVOOC閃充技術將達65W充電功率，讓手機可在短短5分鐘內充入對應2小時使用電量。不過，沈義人並未具體說明2小時使用電量是指通話，或是其他手機功能。

但以目前透露消息來看，預期OPPO將會以Reno Ace銜接中國境內含金量相當高的手機遊戲市場。

至於Reno Ace是否會同步引進台灣市場，目前還無法確認。但上週剛揭曉的Reno 2手機，則預期會在9月下旬公布台灣上市資訊。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》