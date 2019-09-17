小米下周揭曉小米9 Pro、小米MIX 5G 新款電視、MIUI 11同步亮相

小米稍早確認將在9月24日推出兩款5G連網手機，其中一款便是傳聞許久的小米9 Pro 5G連網版本，以及小米MIX 5G連網版本，另外也預期推出新款小米電視與新版MIUI 11作業系統。

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先前已經有不少傳聞的小米9 Pro 5G連網版本，稍早更由小米確認將會搭載30W超級無線閃充，可在25分鐘內將4000mAh電池電量充至50%電量，並且可在69分鐘內完成充電，同時也將搭載更快的有線充電設計。

而在硬體規格方面，小米9 Pro 5G連網版本預期採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，並且搭載Snapdragon X50 5G連網晶片，但機身整體設計是否與上半年推出的小米9相近，目前還無法確認。

至於小米MIX 5G連網版本是否就是全新小米MIX 4，或僅只是小米MIX 3 5G連網版本改良設計，目前還無法確認。

此次發表會上預計公布的新版MIUI 11，則預期會加入更多全新應用功能，並且支援小米9等機種升級使用。

不過，由於台灣市場暫時尚未準備推行5G連網服務，因此此次揭曉的兩款5G連網手機預期都不會在台灣市場銷售，而小米電視也因為版權與服務等問題，目前也尚未計畫引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》