疑似Mate 30 Pro官方宣傳圖像曝光 確定採用四鏡頭主相機設計

在華為正式於德國慕尼黑揭曉下半年旗艦手機Mate 30系列之前，@evleaks再次透露新機可能面貌，顯示Mate 30 Pro將會搭載具備瀏海造型，同時兩側曲面弧度更為明顯的螢幕設計，另外背面主相機也將搭載圓底、四鏡頭規格。

分享 facebook

而從疑似官方宣傳圖像內容顯示，新機預期也會加入雙卡雙待與可沉水防護設計。另一方面，華為預期會在Mate 30系列繼續與Porsche Design合作，並且推出以黑色為基礎設計的Mate 30 RS Porsche Design版本。

此次預計推出新機，將會區分Mate 30與Mate 30 Pro兩款，相機設計方面預期會在Mate 30 Pro採用兩組4000萬畫素鏡頭，其中一組採用Sony IMX600、1/1.7吋感光元件，並且維持RYYB排列，另外一組4000萬畫素鏡頭則為120度超廣角設計，同樣配置Sony IMX600感光元件，但採用1/1.55吋設計，而800萬畫素遠焦鏡頭則對應5倍光學變焦。

此外，華為預期在此次Mate 30系列強化錄影功能，將會加入名為「Cine Lens」的新功能，以及新款「Camera Matrix」功能，有可能以此發揮多鏡頭拍攝效果。

在此之前，華為已經確定Mate 30系列將會搭載Kirin 990系列處理器，預期也會推出5G連網版本，藉此對應現行5G連網應用需求。

不過，先前也有消息指稱Mate 30系列可能無法搭載獲得Google認證的Android作業系統，意味國際版本的Mate 30系列可能無法完整使用Google Play在內服務，或許因此影響國際市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》