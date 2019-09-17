三星計畫將Galaxy S與Note系列手機合併 Fold系列將成為常規更新產品

相關消息指稱，三星計畫從明年開始精簡Galaxy S系列，以及Galaxy Note系列機種，未來將會整合為全新Galaxy One系列，並且與Galaxy Fold系列並列成為三星兩大高階旗艦機種產品。

分享 facebook

依照@evleaks取得消息，指稱未來三星將會消滅Galaxy S系列與Galaxy Note系列產品名稱，兩者將會合併成為Galaxy One系列，而今年推出的Galaxy Fold將會成為全新系列機種，並且擔任三星每年重點更新產品。

另一方面，原本Galaxy Note系列獨佔應用服務與設計，未來也可能併入Galaxy S系列，並且成為Galaxy One系列機種特色。

在此之前，其實就有不少消息指稱三星將合併Galaxy S系列與Galaxy Note系列，主因在於兩者之間的關鍵差異性已經越來越少，加上三星接下來計畫讓Galaxy Fold變成常規更新產品，以高階旗艦設計定位的產品線來看，確實會讓消費者更難以抉擇，因此將產品線進一步精簡確實有其必要性。

不過，三星方面並未對此作任何回應，也有可能維持現狀，並且將Galaxy Fold系列作為特殊需求產品製作，畢竟以目前市場需求，螢幕可凹折手機依然處於前期測試水溫階段，暫時還不會成為市場主流機種。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》