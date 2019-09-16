動眼看／OPPO Reno 2中國銷售版 台灣版預計9月下旬揭曉
上週於上海揭曉的OPPO Reno 2，很快地在台灣地區亮相，但實際上市時間依然是安排在9月下旬時候，至於具體上市細節也會在屆時一併公布。不過，稍早同步透露即將在10月10日推出的Reno Ace，暫時還不確定是否會在台灣市場推出。
以目前OPPO對於Reno系列機種的定位，幾乎可以說是取代原本的R系列機種，並且進一步強化高階旗艦機種市場發展策略，不僅讓產品線導入高階旗艦硬體規格，同時也滿足中階機種市場需求。
而相比上半年推出的Reno系列標榜「Design by OPPO」的設計理念，下半年推出的Reno 2則是轉向主打「Design for Reno」想法，顯然也意味OPPO未來將會讓Reno產品線與Find系列成為OPPO重點發展項目，其中Reno系列預期會成為固定更新機種，至於Find系列則會以新科技、時尚設計作為主打特色。
就此次推出的Reno 2，同樣採用鯊魚鰭般的單邊升降螢幕，螢幕尺寸則提升為6.5吋，並且採用三星提供OLED面板，同時搭載螢幕下指紋辨識器，處理器規格則為Qualcomm Snapdragon 730G，搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，內建4000mAh電池電量，支援VOOC 3.0閃充技術，產品定位不僅定位在鎖定年輕消費族群，更瞄準手機遊戲熱衷玩家使用需求。
內建相機鏡頭方面，主相機分別搭載4800萬畫素主相機鏡頭、Sony IMX586感光元件、OIS光學防震，並且配置800萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭，以及一組200萬畫素黑白鏡頭，分別可支援拍攝廣角、長焦、微距與黑白影像，另外也支援5倍無損光學變焦、以獨立NPU運算的人工智慧場景辨識拍攝，以及可實現5軸防震效果的Ultra Steady影片超級防手震功能。
作業系統則採用基於Android 9.0的ColorOS 6.1，並且內建Breeno數位助理服務，強調可持續透過學習理解使用者操作行為，並且透過聲控方式進行互動。
連網功能則支援Link Boost加速技術，將可同時連接2.4G、5G頻段Wi-Fi，同時可自動切換Wi-Fi與4G網路，藉此確保連線穩定。而Reno 2同樣內建NFC功能，不僅支援OPPO Pay支付服務，同時也支援中國境內超過150個城市地鐵與公車交通卡，另外也支援非加密門禁卡模擬使用功能。
但屆時引進台灣市場版本預期會採用取得Google認證的Android作業系統，同樣搭載ColorOS 6.1操作介面，但將會移除針對中國市場提供的交通卡與門禁卡模擬功能，以及Breeno數位助理服務。
Reno 2總計推出薄霧粉、深海夜光和海洋之心三款配色，而此次在台灣展示版本則為深海夜光和海洋之心，可以看見採用凝光點彩工藝，藉由3D漸層色彩讓顏色有更多光影變化的呈現效果，至於整體設計則與Reno系列沒有太大差異。
不過，與Reno不同之處在於Reno 2額外搭載3.5mm耳機孔，同時SIM卡插槽位置也不一樣。
建議售價方面，Reno 2以人民幣2999元價格上市，稍早已經在9月12日上午10點開放銷售，並且透過OPPO體驗店、中國電信、中國聯通在內電信門市、國美、蘇寧、迪信通、樂語等連鎖賣場銷售，另外也會透過OPPO官方網路商店、天貓、京東等線上平台銷售。
在此次展示中，OPPO也同步展示旗下採用ANC雙重主動降噪技術，並且以PEEK+PU復合振膜的11.8mm高解析動圈單元設計的無線降噪耳機OPPO Enco Q1，另外也實際展示旗下支援VOOC閃充技術的行動電源配件。
台灣預計會在今年9月下旬公布Reno 2上市資訊，而配件產品預期也會一併引進台灣市場，但先前與鋼彈、皮卡丘聯名款的行動電源則因為授權關係，目前並不會考慮引進。
實際開箱：
OPPO Reno 10倍無損變焦版本與Reno 2外觀比較：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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