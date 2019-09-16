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德誼數位進軍iPhone時尚配件市場，獨家銷售CASEMATE在內品牌保護殼

2019-09-16 17:58楊又肇

配合iPhone 11系列新機即將在9月20日開放銷售，德誼數位宣布獨家銷售CASEMATE旗下系列保護殼，以及Prabal Gurung、Anna Bond在內設計師合作品牌配件，藉此打造德誼數位時尚大道。

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德誼數位總經理趙憶南表示，看重高價位的蘋果周邊配件年銷售成長幅度高達30%帶動商機，此次配合iPhone 11系列機種即將在台銷售，宣布引進全球前五大手機精品配件CASEMATE，以及諸如Rifle Paper、Prabal Gurung、Anna Bond在內設計師合作品牌配件，另外也包含先前就已經引進的adidas在內品牌配件，以及強調客訂、價格超過新台幣萬元以上的精品手機殼品牌Element Case。

藉由引進時尚精品設計的iPhone保護殼配件，德誼數位表示將以此切入時尚市場，並且推動時尚顧問駐點體驗，讓消費者能藉由時尚配件增加iPhone新機質感。

德誼數位總經理趙憶南 (左)
德誼數位總經理趙憶南 (左)
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配合新款iPhone 11系列上市，德誼數位更推出購買iPhone 11系列機種，並且在德誼數位官網登入購買資料，即可獲得買一抽一的抽獎資格。此外，透過「特色周邊最齊全」活動，德誼數位也將在指定門市提供時尚設計保護殼第二件8折，以及CASEMATE旗下保護殼系列8折與購買Marshall藍牙音箱額外加贈活動。

而配合攜碼申辦門號，德誼數位也推出折抵新台幣14000元與額外加贈的優惠活動，並且提供AppleCare+延長保固加購與德誼數位本身推行的DE Care行動裝置險，同時更配合刷卡分期、一站式消費與完整售後服務，以及原廠認證維修服務，藉此吸引更多消費者青睞。

就先前德誼數位說明，從9月11日開放消費者登記新機之後，相比去年預約新機人數成長50%，其中iPhone 11 Pro系列搭載的夜幕綠配色更吸引眾人關注，並且在整體預約數量佔下40%比例。

針對此次iPhone 11系列新機預約數量較高，趙憶南認為主因在於此次三款新機一同上市，同時產品命名也不一樣，另外包含配色不同，鏡頭規格升級，以及價格維持不變，甚至在iPhone 11入門價位更比去年推出的iPhone XR略低，因此成功吸引消費市場。

在目前預約數量中，具備豐富色彩的iPhone 11佔比約在40%，而iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max各為30%，同時女性用戶又以挑選大尺寸螢幕規格居多。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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