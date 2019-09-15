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政府監控陰謀？ SIM卡被駭風險增

2019-09-15 18:07台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

政府正透過手機在監視你嗎？SIM卡漏洞「SIM劫持」使10億手機用戶面臨風險，受害者遍布全世界30個國家。駭客透過「SIM開箱」技術，打開手機瀏覽器並前往惡意網站，進行詐欺、詐騙電話、洩露個資、甚至間諜等活動。網絡安全公司正在調查，10月倫敦資安大會中將有進一步訊息。

「SIM劫持」接管手機

根據《國際商業時報》報導，關於政府監視人民的陰謀論，啟發了像《疑犯追蹤》這類電影電視節目─如果其中影射了真實事件的話。人們的被迫害夢魘似已成真實，據網絡安全公司《行動安適》透露，在SIM卡中發現了一個名為「SIM劫持」的漏洞，至少可用於追蹤用戶、干擾通話，有30個國家、10億支智慧型手機用戶正面臨此風險。

據傳，有政府與特定私營公司合作，積極利用此漏洞監控民眾，SIM劫持及其相關漏洞的複雜性，較之傳統手機病毒大幅提升，主要的攻擊涉及到簡訊服務（SMS），內含一種特定的間諜代碼，發送到手機、並指示SIM卡「接管」手機強制執行關鍵指令。

「SIM開箱」從事不法

駭客正在使用名為「SIM開箱」（S @ T Browser）的技術，通常用於透過SIM卡瀏覽網路、並化身為武器，可打開瀏覽器並重定向到惡意網站，安裝惡意App、撥打電話及播放鈴聲等。研究人員補充說，諸如詐欺、詐騙電話、洩露個資、甚至間諜活動等，SIM劫持已經被進一步利用來從事許多類型的攻擊。

根據《科技雷達》報導，由於SIM劫持與嵌入在SIM卡上的技術相關聯，而不是與特定設備相關聯，因此它會影響使用SIM卡的每支智慧型手機，無論其品牌或型號為何。《行動安適》尚未命名利用SIM劫持是何群體，「我們可以高度肯定地說，該來源是一家大型專業監控公司，在訊號和手機方面都具有非常先進的能力。」

10月3日在倫敦舉行的「（電腦）病毒通報大會」上，將會透露更多細節。

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智慧型手機間諜瀏覽器
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