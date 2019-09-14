好市多買iPhone XR 退貨時驚覺「半個月前就開通！」

2019-09-14 11:07 聯合新聞網 綜合報導



網友到好市多買iPhone XR，退貨時才發現8/24已經被人開通過。 圖／爆料公社 分享 facebook 有網友在臉書指出，因為手機壞掉，6日在好市多用30,385元買了一支256G的iPhone XR，但後來因為手機又好了，12日拿去退貨，結果根本連盒子都還沒打開，就被好市多主管說這支手機已經動過，而且已經在8月24日過保固，讓他相當無言。

網友在臉書爆料公社PO文指出，6日因為手機壞掉於是去內湖好市多買了一支iPhone，結果買完回程，原本的手機竟然奇蹟的復原了，但因為接下來幾天都忙上班，所以等到12日才到好市多辦理退貨，這期間完全沒動過這支手機，甚至連盒子都沒有打開。

好市多櫃檯小姐先是請主管過來驗機，主管在看了手機後說「你這支手機已經動過了」原PO馬上否認「我連盒子都沒打開過！」該名主管當下回了一個難以解釋的表情，後來主管又看了手機後：「你這支手機明明就在8/24過保了」，但原PO解釋自己是在9月6日購買，他們無法解釋這件事，櫃檯小姐：「因為是在內湖店買的，我們也不知道他們店的處理模式！」種種回覆讓原PO相當無言。

網友看完回覆「太神奇了！開賣都還不到1年已經過保了？」、「一年前的8月跟本還沒出XR呀！」不過原po回應表示「過保是店內主管說的術語，意味8月24日登入apple id開始算保固」所以按照原po的意思，自己是買到了一台被人家使用過然後退貨的，意思是8月24日已經被人開過機且登入過ID，就已經是開始算保固，但原PO卻是在9月6日才從好市多購買這隻手機，而且也沒使用過，「那不是等於買人家二手機？」。

但也有人懷疑要怎麼證明沒使用過？「如果沒使用過，那應該會有封在外面的膠膜吧！」、「現場買手機都不拆封嗎？如果都拆封了，哪有什麼連盒子都沒打開過？我在好市多買ipad，領貨時是有現場拆開讓我檢查！」「任何地方買手機，膠膜都會拆掉，讓購買者檢查手機沒有外傷，配件齊全。如果不想被拆膠膜，事後發現配件或打開後沒有手機，是不予理會的。所以膠膜一定會被當場拆掉」但原PO則回覆「我到還退手機才知道根本沒封膜！」