搭載6400萬畫素相機的realme XT揭曉，依舊在性價比中提供越級體驗

日前隨著realme 5系列一同亮相，並且預告搭載搭載6400萬畫素相機的realme XT，稍早於印度地區正式揭曉，分別推出珍珠白與珍珠藍兩款配色，預計在9月16日開放銷售，而台灣地區預期最快會在10月引進此款手機。

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如同先前市場發展策略，realme強調旗下Pro系列機種將持續鎖定針對年輕打造的旗艦產品，而X系列則會鎖定越級使用體驗，而C系列機種則是繼續以成為智慧型手機市場中的性價比之王為目標。

而先前預告搭載三星ISOCELL Bright GW1 6400萬畫素感光元件的realme XT，便是鎖定越級使用體驗，同樣搭載四鏡頭主相機設計，其中6400萬畫素、f/1.8光圈鏡頭可對應拍攝9216 × 6912解析度影像，另外則配置119° 超廣角、4公分微距鏡，以及景深鏡頭，視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，relame甚至邀請國家地理頻道攝影師Aaron Huey擔任攝影總監。

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硬體方面，realme XT配置6.4吋、Full HD+解析度的Super AMOLED螢幕，顯示佔比達92.1%，搭配Goodix 3.0螢幕下指紋解鎖，並且採用Qualcomm Snapdragon 712處理器，搭配4GB、6GB或8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則為4000mAh，支援20W充電功率的VOOC 3.0閃充技術。

作業系統則採用基於Android 9.0的ColorOS 6.0版本，並且搭載Hyperboost 2.0與Game Boost 2.0功能，讓使用者能分別透過Frame Boost、Touch Boost技術減少73.7%遊戲執行延遲，並且提昇觸控反應時間，另外藉由此次採用UFS 2.1儲存元件加快資料存取速度，同時也能在遊戲執行過程避免來電等干擾。

realme XT預計推出珍珠白與珍珠藍兩款配色，將會在9月16日中午12點率先於印度市場透過Flipkart與realme網站開放銷售，建議售價則將從15999盧比 (約新台幣6900元)起跳，台灣則最快會在今年10月引進銷售，但暫時尚未公布具體細節。

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同時，realme也強調旗下手機將會在2020年接續獲得Android 10版本升級，預計在第一季率先開放realme 3 Pro、realme 5 Pro、realme X與realme XT升級，預計第二季會開放realme 3、realme 5與realme 3i升級，而realme 2 Pro則要等到第三季才會獲得升級。

至於目前realme在市場推行機種，則均已升級至Android 9.0 Pie版本。

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此次發表會上，realme也同步推出採用11.2mm驅動單體，並且支援IPX 4防潑水與12小時連續使用電力時間的realme Buds Wireless無線耳機，分別推出黑、綠、橘三款配色，更與挪威知名DJ Alan Walker合作音質調整，另外也推出電量達10000mAh、重量僅為230公克的行動電源，支援18W快充，並且可透過USB-A、USB-C供電，本身則採用12層電路保護確保使用安全。

realme Buds Wireless無線耳機預計以1799盧比價格銷售，而行動電源售價則為1299盧比，另外也會推出對應realme XT的保護殼配件，建議售價為399盧比。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》