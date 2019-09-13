保密沒作好或是刻意操作？ 完整Pixel 4 XL動手玩影片隨蘋果新機公布上線

不確定Google今年在Pixel新機的保密是否依然沒有作好，或是刻意釋放新機消息，在蘋果正式揭曉iPhone 11之後，突然在YouTube上出現兩組完整的Pixel 4 XL實機動手玩影片。

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從兩組影片不約而同都是在9月11日上線，而且直到目前都沒有被Google要求下架情況來看，實在很難令人不去懷疑是否為Google官方刻意操作宣傳。

而無論是Google保密工作依然沒有做好，抑或是官方刻意操作宣傳手法，顯然都是衝著蘋果剛揭曉的iPhone 11系列新機而來，特別是兩款新機都有著相同設計－採方底、三鏡頭設計的主相機。

不同之處，則在於Pixel 4 XL採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體，同時在這次機身更採用黑框搭配白色機身、黑色機身，或是橘色機身搭配設計，與過往採用分段式色塊設計明顯不同。

至於先前傳聞指稱Pixel 4 XL將採用螢幕更新率可達90Hz的設計，在此次釋出影片也獲得證實，甚至還可以自行切換至60Hz顯示模式，另外更加入名為「Ambient EQ」的螢幕顯色效果，似乎計畫與蘋果在iPhone中導入的True Tone顯色模式抗衡。

就近期傳聞指出，Google計畫在美國時間10月15日當天舉辦新機發表活動，屆時將會公布Pixel 4系列手機，同時也預期會公布更多Made by Google硬體配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》