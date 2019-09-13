美國通路網頁顯示Xperia 5售價 約為新台幣25000元

今年在IFA 2019期間揭曉的Xperia 5，稍早由美國零售業者B&H開放預購，建議售價標示為799.99美元，若以匯率換算約為新台幣25000元。

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相比採用6.5吋4K OLED螢幕的Xperia 1採用售價，Xperia 5售價顯然會有150美元 (新台幣4500元)左右價差，其中分別反應在螢幕尺寸、解析度規格，以及少了960fps超級慢動作拍攝功能，以及電池容量上的差異，其餘包含採用21:9 OLED顯示螢幕、Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與應用功能均與Xperia 1相同。

而依照B&H網頁註記內容顯示，Xperia 5將會在11月5日出貨，顯然將與Xperia 1一樣採取稍晚上市的銷售模式，藉此避開與iPhone新機、Mate 30系列直接競爭。

目前台灣地區尚未確認Xperia 5上市時間，同時也尚未公布台灣地區具體售價，但預計會在今年10月推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》