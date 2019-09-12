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三星與Google攜手 將更多app帶到Galaxy Fold

2019-09-12 13:35楊又肇

去年宣布Google合作讓Android操作介面更適合螢幕可凹折手機使用，三星稍早更宣布將與Google一同將更多Android平台app帶到螢幕可凹折手機，藉此讓Galaxy Fold能在上市後有超過數百款app內容可供使用，其中包含亞馬遜Prime Video，以及包含Facebook、iHeartMedia、微軟、Spotify、Twitter在內業者提供app服務。

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由於螢幕可凹折手機在市場形成全新產品類別，雖然現有app也能相容在此類產品上運作，但整體使用體驗卻不是以最佳化形式呈現，例如當app在手機凹折時的使用模式，一旦將手機螢幕攤開，是否能流暢地接續切換為更大螢幕使用介面，以及是否能善用更大螢幕顯示面積，讓app操作變得更加流暢。

就先前Galaxy Fold使用模式，雖然對於既有app相容性不算低，但是第三方app從螢幕凹折顯示狀態切換至攤平顯示模式後，仍有顯示比例及操作介面是否達最佳化調整問題，例如不少app切換到螢幕攤平顯示模式時，通常會有顯示比例不對、切換延遲，或是無法正常操作等情況。

而此次攜手Google，甚至進一步與第三方app提供業者合作，三星預期將可讓更多第三方app能順利在螢幕可凹折手機Galaxy Fold運作。而Google方面也預期可推動更多第三方app加入螢幕可凹折手機應用模式，藉此讓接下來準備推出的螢幕可凹折手機能有豐富app使用模式。

目前三星Galaxy Fold預計在南韓、美國、法國、德國、英國、新加坡地區開放銷售，而華為方面也準備推出旗下螢幕可凹折手機Mate X，另外諸如LG、OPPO、小米在內手機品牌也有推出螢幕可凹折手機產品計畫，因此預期未來將會成為全新手機設計類別，並且帶動不同使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機Galaxy FoldGoogle三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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