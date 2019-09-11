iPhone找定價甜蜜點固樁 為明年5G鋪路

2019-09-11 22:37 中央社 舊金山10日電



法新社 分享 facebook 蘋果發表會推出新iPhone，最低價的iPhone 11比去年便宜50美元，果粉雀躍；但分析師認為，蘋果為克服眼前難關，找出定價甜蜜點，主要是避免用戶流失，維持領頭羊地位，以利搶攻明年5G市場大餅。

蘋果最近3年都選在具有指標意義的賈伯斯劇院發表iPhone新機，今天發表會一如往年引起全球關注，到場的近千名媒體記者、分析師、部落客和名人們，不約而同引頸期盼，想看看蘋果究竟要推出什麼令人眼睛一亮的驚世奇作。

接受開場如雷掌聲後，蘋果執行長庫克（Tim Cook）端出的前兩道菜都是蘋果力推的服務，包括遊戲訂閱服務Apple Arcade、影音服務Apple TV+，月費都只有4.99美元，更大手筆宣布今天起購買iPhone、iPad等裝置的用戶可免費獲贈一年Apple TV+，引起在座媒體一陣驚呼。

萬眾矚目的重頭戲iPhone 11系列終於登場，規格與功能幾乎如同發表會前的爆料內容，沒有太多亮點，但蘋果主管們卻多次強調蘋果的「最快」或「最好」，包括新一代iPhone搭載智慧型手機最快的中央處理器、最快的圖形處理器、最好的機器學習平台，以及蘋果零售店面是業界最好的體驗中心，並大剌剌地打在投影片上，彷彿昭告世界，蘋果依然是智慧型手機界的老大，如此赤裸的宣示，在過去蘋果發表會上相當罕見。

只是業界龍頭也不得不從經驗中學習。去年推出的iPhone XS系列和iPhone XR起初銷售不佳，蘋果透過「舊換新」等方案不斷調整腳步，才讓銷售數字有起色，然而面對消費者換機週期拉長，也讓蘋果今年上半年走得步履蹣跚。

國際顧問暨研究機構Gartner調查顯示，蘋果今年第2季智慧型手機總銷售量約3800萬支，年減13.8%，原因是去年新機的新功能少，且改變幅度不大，因此iPhone既有使用者不大願意換新機。

11日在舊金山發表的iPhone 11系列售價699美元起，比去年發表的iPhone XR便宜50美元。長期觀察蘋果的研究機構Canalys全球移動業務副總裁彭路平表示，蘋果知道之前的新機在定價上飽受批評，這次希望從一開始就找到甜蜜點（sweet spot）。

「新機推出後，降價是不好的市場訊息，容易被負面解讀」，彭路平在蘋果發表會的現場接受中央社記者採訪指出，這是一個學習，經歷一年之後，蘋果從iPhone XR或iPhone XS的策略調整中找到方法，讓消費者更負擔得起入門機種。

她強調，對蘋果而言，消費者不管買哪個產品，總比不買好，重點是要維持用戶規模；留住用戶是策略轉換很重要的一部分，用戶規模必須要成長，「即使用戶買舊機種也沒問題」。

彭路平認為，更有賣點而且能馬上看到成績的，應該是Apple TV+。在遊戲市場，無論專業級玩家或業餘玩家的生態系都很成熟，不太容易有爆發性的成長。反觀影音服務就不一樣，現在各家業者都主打自己的獨家內容，蘋果作為新進者，用較低的定價有助於吸引用戶，對於想同時收看不同平台內容的用戶而言，也可以減少經濟負擔。

根據Canalys的預估，在最悲觀情況下，今年下半年全球iPhone出貨將下跌8%到12%。彭路平說，蘋果需要更積極推動舊換新方案，促使用戶換機，因此在發表會上蘋果多次強調自己仍是業界領頭羊，避免客戶被搶走。

她也提醒，最重要的原因是2020年中國5G智慧型手機預估出貨量已從7000萬支上修到1億支，蘋果明年能在5G市場搶到多少占有率，要看今年的市場操作和執行，包括降低新iPhone入手門檻、避免用戶流失，都是為明年鋪路。