OPPO Reno 2揭曉 同樣搭載鯊魚鰭、換上4鏡頭相機

OPPO稍早於上海揭曉新款手機Reno 2，成為Reno系列最新機種，預計會在9月12日上午10點率先於中國市場銷售。

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此次推出的Reno 2，基本上可視為上半年推出的Reno升級版本，一樣採用鯊魚鰭般的單邊升降螢幕，螢幕尺寸則提升為6.5吋 (採用三星提供OLED面板)，並且搭載螢幕下指紋辨識器，處理器規格則為Qualcomm Snapdragon 730G，搭載8GB記憶體與128GB儲存容量，內建4000mAh電池電量，支援VOOC 3.0閃充技術。

而鏡頭方面則搭載4800萬畫素主相機鏡頭、Sony IMX586感光元件、OIS光學防震，並且配置800萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭，以及一組200萬畫素黑白鏡頭，分別可支援拍攝廣角、長焦、微距與黑白影像，另外也支援5倍無損光學變焦、以獨立NPU運算的人工智慧場景辨識拍攝，以及可實現5軸防震效果的Ultra Steady影片超級防手震功能。

作業系統則採用基於Android 9.0的ColorOS 6.1，並且內建Breeno數位助理服務，強調可持續透過學習理解使用者操作行為，並且透過聲控方式進行互動。

連網功能則支援Link Boost加速技術，將可同時連接2.4G、5G頻段Wi-Fi，同時可自動切換Wi-Fi與4G網路，藉此確保連線穩定。而Reno 2同樣內建NFC功能，不僅支援OPPO Pay支付服務，同時也支援中國境內超過150個城市地鐵與公車交通卡，另外也支援非加密門禁卡模擬使用功能。

根據OPPO說明，Reno系列設計理念代表著有秩序的美感，此次推出的Reno 2則是將最原始、最平衡的美學做到極致，不僅藉由升降鏡頭設計提供無瀏海、無開孔的全螢幕使用體驗，同時保留對稱式中軸線設計，並且讓四鏡頭融入機身背面，色彩部分則採用凝光點彩工藝，透過具備縱深感的3D漸層色彩效果，讓顏色有更多光影變化。

配色部分，Reno 2分別推出薄霧粉、深海夜光和海洋之心三款配色。

建議售價方面，Reno 2將以人民幣2999元價格上市，預計在9月12日上午10點開放銷售，將透過OPPO體驗店、中國電信、中國聯通在內電信門市、國美、蘇寧、迪信通、樂語等連鎖賣場銷售，另外也會透過OPPO官方網路商店、天貓、京東等線上平台銷售。

此次OPPO也同步推出旗下首款無線降噪耳機OPPO Enco Q1，提供ANC雙重主動降噪技術，並且採用PEEK+PU復合振膜的11.8mm高解析動圈單元設計，開啟降噪時可提供15小時音樂聆聽續航表現，建議售價為人民幣559元，同樣會在9月12日當天開放銷售。

除了中國市場，Reno 2也會在歐洲、東南亞、亞太等區域內主要市場推出，而台灣地區也預計在近期內公布上市消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》