華為：如Google服務不能使用 P40裝鴻蒙系統

2019-09-09 20:42 香港01 記者崔德興／報導



華為消費者業務CEO余承東。 中新社 分享 facebook 中國電子設備巨頭華為被美國封殺，新推出的手機或無法使用原生Google服務。

對此，華為消費者業務CEO余承東表示，鴻蒙系統已基本準備就緒，但不會先去使用它。如果華為的手機繼續不被允許使用 Google 服務，來年推出的「P40」或首裝鴻蒙系統。

余承東在柏林國際廣播展（IFA 2019）媒體見面會上表示，鴻蒙系統已基本準備就緒，但不會先去使用它，因為還要考慮到相關決定和合作；如果華為的手機繼續不被允許使用 Google 服務，就會考慮使用鴻蒙系統。而第一款搭載鴻蒙系統的手機產品，可能是2020年3月發表的「華為 P40」。

余承東指出，他們「正在讓開發者把安卓（Android）的應用（程式）向鴻蒙系統遷移。」工作量並不大，目前已經在進行中，料主流應用程式很快會在鴻蒙系統上運行。他還宣稱，搬移後的體驗會更好。針對即將發表的 Mate 30 系列，他指正在進行這方面的準備工作。

Mate X或最快下月推出 傳將有5G版本

余承東亦在會上透露，華為計劃於10月或11月發售摺疊手機Mate X，目前正進行產品測試。

有傳Mate X將有兩個版本，首先上市的是已在2月曝光，搭載麒麟980晶片的版本；另一款則為搭載麒麟990 5G晶片的版本。

Google發言人日前表示，由於美國禁止與華為繼續進行貿易往來，即將在本月中旬發布的Mate 30系列，或無法使用Google應用程式和服務。如果無法就解禁華為達成協議，Mate X等今後投入的新機型預計也將無法配備Google的應用程式和服務。

早前報道，Google服務框架（GMS）是一套應用程式和基於雲端的軟件服務，並非Android開源項目（Android Open Source Project, AOSP）的一部份。只有當Android智能手機製造商獲得Google的許可後，才能在其Android設備上合法安裝GMS。

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文章授權轉載自《香港01》