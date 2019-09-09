親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

涉嫌不當獲利 Nissan執行長宣布請辭

華為：如Google服務不能使用 P40裝鴻蒙系統

華為：如Google服務不能使用 P40裝鴻蒙系統

2019-09-09 20:42香港01 記者崔德興／報導

華為消費者業務CEO余承東。 中新社
華為消費者業務CEO余承東。 中新社
分享
中國電子設備巨頭華為被美國封殺，新推出的手機或無法使用原生Google服務。

對此，華為消費者業務CEO余承東表示，鴻蒙系統已基本準備就緒，但不會先去使用它。如果華為的手機繼續不被允許使用 Google 服務，來年推出的「P40」或首裝鴻蒙系統。

余承東在柏林國際廣播展（IFA 2019）媒體見面會上表示，鴻蒙系統已基本準備就緒，但不會先去使用它，因為還要考慮到相關決定和合作；如果華為的手機繼續不被允許使用 Google 服務，就會考慮使用鴻蒙系統。而第一款搭載鴻蒙系統的手機產品，可能是2020年3月發表的「華為 P40」。

余承東指出，他們「正在讓開發者把安卓（Android）的應用（程式）向鴻蒙系統遷移。」工作量並不大，目前已經在進行中，料主流應用程式很快會在鴻蒙系統上運行。他還宣稱，搬移後的體驗會更好。針對即將發表的 Mate 30 系列，他指正在進行這方面的準備工作。

Mate X或最快下月推出 傳將有5G版本

余承東亦在會上透露，華為計劃於10月或11月發售摺疊手機Mate X，目前正進行產品測試。

有傳Mate X將有兩個版本，首先上市的是已在2月曝光，搭載麒麟980晶片的版本；另一款則為搭載麒麟990 5G晶片的版本。

Google發言人日前表示，由於美國禁止與華為繼續進行貿易往來，即將在本月中旬發布的Mate 30系列，或無法使用Google應用程式和服務。如果無法就解禁華為達成協議，Mate X等今後投入的新機型預計也將無法配備Google的應用程式和服務。

早前報道，Google服務框架（GMS）是一套應用程式和基於雲端的軟件服務，並非Android開源項目（Android Open Source Project, AOSP）的一部份。只有當Android智能手機製造商獲得Google的許可後，才能在其Android設備上合法安裝GMS。

延伸閱讀：

【封殺華為】華為手機為何需要Google服務框架許可？

華為再迎考驗　Mate 30無法預裝Google應用程序

文章授權轉載自《香港01》

華為Google鴻蒙系統

相關新聞

LINE MOBILE中秋限時優惠 每月加碼8％回饋

2019-09-09 15:41

Google Pixel 4要來了？Pixel 3、3 XL半價優惠中

2019-09-08 16:09

三星A系列重磅新機 Galaxy A90 5G專為直播時代而生

2019-09-09 13:54

小7獨家開賣！「Apple」官方周邊這裡買得到

2019-09-09 13:06

華為新旗艦機Mate 30 Pro 超清楚細節圖片、影片流出！

2019-09-08 21:23

動眼看／華星光電打造類似Galaxy Fold的螢幕凹折框體機構

2019-09-08 07:34

動眼看／三星首款中階旗艦定位的5G連網手機Galaxy A90 5G

2019-09-07 10:57

三星揭曉旗下首款整合5G連網晶片的高階處理器Exynos 980

2019-09-06 13:45

三星將8K解析度納入HDR10+技術規格，與歐洲串流影音服務合作

2019-09-06 13:44

開車手機擺錯位置容易壞 專家揭密：水氣多會受潮

2019-09-06 13:07

realme Q四鏡頭新機發表 五千以下入門價越級打怪

2019-09-05 17:18

比htc晚了一步 三星開賣區塊鏈智機KlaytnPhone

2019-09-05 14:07

遠傳買iPhone送AirPods 台星iPhone 7 Plus綁約價再下殺

2019-09-05 12:58

三星Galaxy Fold摺疊機9月6日限量開賣 台灣買不到

2019-09-05 12:02

iPhone Xs保固內被要求付1萬9千元維修 民眾氣炸

2019-09-04 19:35

三星首款A系列5G手機韓國率先開賣 鎖定直播族群

2019-09-04 14:44

韓國追楓正當紅 遠傳漫遊上網吃到飽每日只要99元

2019-09-04 12:35

9月電信省很大 全民同享台星學生價 中華電信大送上網量

2019-09-04 11:51

Android 10釋出正式版本更新，新增助聽器連接等應用功能

2019-09-04 09:33

三星首款中間價位5G連網手機Galaxy A90 5G 預計先在韓國推出

2019-09-04 09:32

vivo將在上海揭曉螢幕顯示佔比更近100%的NEX 3 5G

2019-09-04 09:30

台灣之星率先引爆戰火 中華電299方案交鋒

2019-09-03 21:58

資深果粉不再為蘋果信仰充值？ 轉投三星新機Note10

2019-09-03 16:41

消息指稱 三星可能公布價格親民款Galaxy Fold

2019-09-03 13:26

華為有可能在IFA 2019揭曉兩款Kirin處理器

2019-09-03 13:26

簡單玩／更加輕盈，犀牛盾對應Galaxy Note 10+使用的抗摔保護殼

2019-09-03 13:25

三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

2019-09-03 13:25

4G資費再殺破盤 台灣之星推299雙飽

2019-09-02 19:32

搶小資族群 中華電加贈超大上網量

2019-09-02 17:21

三星Galaxy Tab S6旗艦平板 搭S Pen、鍵盤一秒變筆電

2019-09-02 16:10

「Razer Customs」提供手機殼客製化服務，但不包含自家手機

2019-09-02 10:58

消息指稱三星可能會公布價格親民款的Galaxy Fold

2019-09-02 10:58

三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

2019-09-02 10:58

華為確認將於9/19選在德國慕尼黑揭曉Mate 30系列新機

2019-09-02 10:58

谷歌宣布Mate30禁用服務 華為立馬宣布「方舟」開源

2019-08-31 14:08

三星可能選在IFA 2019宣布螢幕可凹折手機上市時間

2019-08-31 12:11

realme準備推出四鏡頭「迅猛龍」 realme Q系列新機9/5亮相

2019-08-31 12:10

華為即將推出的Mate 30系列 或許無法順利使用Google服務

2019-08-30 13:30

紅米Note 8系列、新款紅米筆電、電視同步亮相，手機有可能引進台灣

2019-08-30 12:46
看更多

熱門文章

六大亮點搶先看！ 蘋果秋季產品發表會11日登場

2019-09-09 12:53

小7獨家開賣！「Apple」官方周邊這裡買得到

2019-09-09 13:06

華為：如Google服務不能使用 P40裝鴻蒙系統

2019-09-09 20:42

最簡單的網頁分析工具 加入一段程式碼記錄流量

2019-09-08 22:14

蘋果計畫以超寬頻技術 提升新款iPhone等裝置定位精準度

2019-09-09 15:05

蘋果選新iPhone發售日有原因 中國市場拿到首發

2019-09-09 21:36

三星A系列重磅新機 Galaxy A90 5G專為直播時代而生

2019-09-09 13:54

LINE MOBILE中秋限時優惠 每月加碼8％回饋

2019-09-09 15:41

IFA新機外型比美 Xperia 5琉璃光比拼HUAWEI P30 Pro仙氣新色

2019-09-09 18:33

30年來首度翻轉 美國黑膠銷售額今年將超越CD

2019-09-09 21:00

搶攻果粉！Apple官方配件 超商買得到

2019-09-09 14:35

開始徵詢合作司機意見，Uber可能進軍小額借貸金融市場

2019-09-09 15:04

First Data攜手Visa用三星手機打造更便利的行動收款裝置

2019-09-09 15:05

蘋果新機將發表 Yahoo TV祭直播送好康陪守夜

2019-09-09 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top