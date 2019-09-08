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中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

華為新旗艦機Mate 30 Pro 超清楚細節圖片、影片流出！

2019-09-08 21:23電獺少女

>預計實機的外型和這個相去不遠～

在討論它的外型之前，先前就已經鬧得沸沸揚揚的就是：華為Mate 30系列將不會預載Google相關的應用程式，此外美國的App (例如Facebook、Twitter……) 也通通不會有。雖然還是可以自己裝Apk檔，但對於習慣使用這些App的用戶來說還是十分麻煩，勢必會影響到購買的意願。美中貿易戰對於華為的影響可說是非常重大的

但如果純論華為的硬體，新出的機款實力到底如何，還是讓不少外媒、部落客期待著。近期Twitter上有名的爆料大戶OnLeaks和Pricebaba合作，不僅是出了外觀非常清楚的Mate 30 Pro圖片，連影片都一併亮相；可以看見Mate 30 Pro確實擁有先前渲染圖中的圓形四主鏡頭 (據傳是兩個4000萬畫素鏡頭、一個800萬畫素長焦鏡頭和一個3D ToF鏡頭)，相機左方有兩個LED閃光燈，機身側面除了電源鍵外沒有任何按鍵，機身厚度則是9.7mm

Mate 30 Pro的螢幕大小約為6.6吋，採用曲面瀑布屏，同樣保持了像瀏海一樣的螢幕設計，同時可看見有三個前置鏡頭。雖然是因為要放三個前鏡頭，但我個人還是沒辦法覺得這種瀏海設計漂亮……而且後面四鏡頭佔的位子好大啊，我目前只能接受鏡頭是直的或是橫的一排嗚嗚 (要求很多)

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這支Mate 30 Pro會是華為海外第一支被拔掉一些功能的手機，所以我還滿好奇銷量究竟會如何的；畢竟世界排名第三，華為的銷售量絕對不低，而拔掉Google App究竟會影響多少銷量，甚至改變手機銷量占比，就等推出後再來看看吧！

(新聞來源：Pricebaba)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為智慧型手機

電獺少女

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