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Google Pixel 4要來了？Pixel 3、3 XL半價優惠中

2019-09-08 16:09T客邦

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6日有不少人收到來自Google Store的優惠訊息，只要輸入信中的折扣碼，就可用5折的價錢購買Pixel 3和 Pixel 3 XL，對比過去的促銷活動，都沒有這次的半價來得優惠，此舉是否也意謂Pixel 4即將上市呢？

你有收到 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 的 5 折優惠通知嗎？6日 Google Store 發送 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 的 5 折優惠通知，信中給予一組優惠碼，只要訂購 Pixel 3 或 Pixel 3 XL 進入購物車結帳時，輸入這組優惠碼，就可以享有 5 折的優惠，等於是半價就可以購買全新的 Pixel 3 或 Pixel 3 XL，優惠幅度相當高。

只不過，這組優惠碼並不是人人發送，只有收到 Google Store 發送優惠訊息的人才有，至於發送的邏輯是什麼？也不得而之，因此網路上就出現不少徵求交換優惠碼的需求。而這次 5 折的優惠幅度，也比過去每次的優惠或促銷都來得高，自然會讓人聯想到是否因應 Pixel 4 要上市而推出促銷活動。

回顧去年 Pixel 3 系列於 10 月發布的時間，今年要發表的 Pixel 4 預期也將在 10 月登場，且 Pixel 4 已由 Google 自己釋出算繪圖，上市日期指日可待。而根據 mysmartprice 網站報導，兩款 Pixel 4 已通過台灣 NCC 認證，預期 Google Pixel 4 也快就會在台灣上市了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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