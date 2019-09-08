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北北基大雨特報 吳德榮：留意本周熱帶擾動發展

動眼看／華星光電打造類似Galaxy Fold的螢幕凹折框體機構

2019-09-08 07:34楊又肇

今年在CES 2019MWC 2019期間均展示不同面板技術產品，TCL旗下華星光電在此次IFA 2019期間更進一步展示旗下雙側彎折曲度更高的「瀑布屏 (Waterfall Display)」顯示螢幕，以及類似三星Galaxy Fold採用、結合螢幕內凹使用模式的折疊機構設計。

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在此之前，TCL已經透露將會在2020年推出價格更趨親民的螢幕可凹折手機。而從今年MWC 2019到此次IFA 2019展出項目來看，顯然TCL確實將以華星光電打造面板技術讓螢幕可凹折手機更為普及。

目前在華星光電的設計中，已經可以實現往內、往外凹折形式的軟性螢幕應用設計，亦即比照華為Mate X的螢幕凹折方式，或是三星Galaxy Fold的收合方式，目前華星光電都有對應設計產品，甚至此次更進一步展示結合螢幕內凹使用模式的折疊框體機構設計，意味OEM廠商也能做出類似三星Galaxy Fold的螢幕可凹折手機。

另外，華星光電打造的折疊框體機構設計，在凹折處、螢幕邊緣均加強保護，似乎可以避免螢幕折合過程因異物滲入造成損壞。而在框體外側也能像Galaxy Fold一樣搭載獨立顯示面板，讓裝置收合時，可以當做一般手機操作，攤開後則可透過更大螢幕接續使用原本獨立螢幕操作項目。

從此次TCL推出自有品牌手機Plex，其中採用華星光電生產開孔螢幕面板來看，預期TCL接下來也會藉由華星光電提出的螢幕可凹折設計，創造更多不同形式的螢幕可凹折手機。

除了華星光電，包含京東方、天馬、維信諾、柔宇在內中國面板廠商都已經先後提出螢幕可凹折設計，並且預期透過小米、OPPO、華為、vivo、聯想在內手機品牌推廣應用，甚至螢幕凹折方式也從外折、內折，以及單折或雙折形式創造不同應用產品設計，因此雖然三星已經確定在9月開放銷售Galaxy Fold，但接下來將會有更多中國品牌推出螢幕可凹折手機，進而讓此類產品市場售價降低。

此次展出內容中，華星光電也展示旗下採「瀑布屏」形式設計的雙側曲面螢幕，藉由增加兩側曲面螢幕彎曲幅度，讓手機螢幕在左右側邊框在視覺上「消失」，甚至也能藉由側面顯示模式對應不同內容呈現應用，例如透過側邊顯示區塊呈現即時訊息，或是顯示快速操作功能等。目前包含vivo、OPPO都會採用「瀑布屏」形式的螢幕設計，但不確定是否採用華星光電合作面板。

「瀑布屏」螢幕設計：

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螢幕開孔設計：

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螢幕可凹折設計：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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