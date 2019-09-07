動眼看／三星首款中階旗艦定位的5G連網手機Galaxy A90 5G

相比今年先後推出的Galaxy S10 5G，以及Galaxy Note 10系列提供的5G連網版本，三星說明Galaxy A90 5G是針對隨時黏著在網路，並且期望表明個人意見的「Z世代」年輕用戶打造，因此在確保完整的5G連網功能、大尺寸螢幕使用體驗，以及充足處理器效能，更能符合一般年輕用戶消費水平。

分享 facebook

而在外觀雖然並未像Galaxy S10e加入多彩選擇，但依然採用時下流行的極光色彩，以及分區色塊呈現效果，讓原本簡單的黒、白兩色能呈現不同風貌。

不僅藉由足夠效能、更大螢幕尺寸設計，以及更長使用時間的電池續航力，搭配3200萬畫素、f/2.0光圈規格的視訊鏡頭，以及4800萬畫素、f/2.0光圈主鏡頭，搭配500萬畫素、f/2.2光圈的景深鏡頭，另外也搭載800萬畫素、123度與f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭組合，更能符合使用者透過相機拍攝、錄影使用需求。

在價位方面，相比三星目前已經推出，並且支援5G連網的旗艦手機，Galaxy A90 5G整體價格依然具有競爭力，配合電信業者資費方案，預期也能吸引更多消費使用族群，進而能讓三星在接下來的5G連網手機發展有更大成長空間。

分享 facebook

分享 facebook

加上Galaxy A90 5G，三星目前已經順利補上旗艦，以及中階旗艦規格的5G連網手機產品陣容，預期接下來將會持續把5G連網功能應用在更多手機，例如近期推出整合5G連網功能的Exynos 980，便是針對此類市場需求打造，預期三星未來將會迎接更多入門等級的5G連網手機，並且持續擴充主流市場使用需求。

目前三星預計從9月4日起率先在韓國市場開放銷售Galaxy A90 5G，接下來也會在更多市場銷售，但不確定是否針對尚未開通5G網路服務的國家地區提供4G連網版本

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

若是配合DeX功能連接螢幕的話，同樣也能把手機當做PC使用 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》