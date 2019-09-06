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開車手機擺錯位置容易壞 專家揭密：水氣多會受潮

2019-09-06 13:07聯合新聞網 綜合報導

許多人會在車內使用手機，但若把手機架在出風口恐會導致手機零件受潮壞掉。圖片來源／...
許多人會在車內使用手機，但若把手機架在出風口恐會導致手機零件受潮壞掉。圖片來源／ingimage
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許多人開車都會用到手機做導航或是聽音樂，因為不方便用手拿著，所以會在車上安裝手機架固定，但如果將手機架固定在冷氣出風口前，恐怕要特別注意了，專家說放在這裡手機會凝聚吸收水氣，之後甚至會滲入手機，導致主機板等零件受潮，最後整支手機壞掉。

許多人的手機鏡頭會出現霧氣，送修後卻發現裡頭零件受潮毀壞，但明明手機就沒有泡水或進水的跡象，事實上這有可能就跟手機架的位置有關，很多民眾開車時會將手機架在冷氣出風口前，認為這樣使用較方便，但手機卻有可能因此進水受潮。

根據「三立新聞網」報導，3C達人Tim哥表示現在天氣炎熱，常常進出車子的民眾習慣把車內冷氣開到最強，並將手機夾在冷氣出風口前，但手機是鋁合金機殼，容易吸收冷空氣並凝聚水氣，由於民眾頻繁上下車的行為會造成車內出現極大溫差，就會使水氣擴散至手機裡，讓手機內部的主機板等零件受潮，進而出現故障、毀壞的情況。

但Tim哥也說這樣的情形發生頻率並不高，現在多數手機都有防水功能，可以避免進水的情況，可若是手機使用時間較長，導致防水膠條磨損或是有摔破的現象就盡量不要放在出風口前，另外也不要將手機淋雨或帶進潮濕的地方，因爲這些情況都有造成手機故障的風險。而民眾若是發現手機背蓋內部的白色防潮紙變為粉色或紅色時，就有可能代表手機已遭水氣入侵。

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