三星將8K解析度納入HDR10+技術規格，與歐洲串流影音服務合作

先前以「四攝迅猛龍」預告即將在中國市場推出的realme Q，稍早確定採用Qualcomm Snapdragon 712處理器，形式上就是已經在印度市場揭曉的realme 5 Pro。而依照realme的說法，接下來realme Q也會以realme 5 Pro名稱在台上市，最快會在10月推出。

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繼先前realme X系列，此次以realme Q名稱推出的手機，成為realme品牌回歸中國境內市場，再次以「敢越級」理念推出機種。

硬體規格方面，realme Q將採用與realme 5 Pro相同設計，分別搭載6.3吋、Full HD+解析度IPS螢幕，並且採用水滴造型瀏海設計，並且採用Snapdragon 712處理器、最高配置8GB記憶體與128GB儲存容量組合，電池容量則為4035mAh，支援20W充電功率的VOOC 3.0閃充技術，支援80分鐘即可將手機充滿電、支援邊用邊充，以及低壓閃充不發熱等功能。

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相機部分，則分別搭載Sony IMX 586感光元件、4800萬畫素、f/1.7光圈設計的主相機鏡頭，搭配800萬畫素、119°超廣角鏡頭，以及200萬畫素、4公分近拍的微距景頭與200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則為1600萬畫素規格。拍攝功能則支援超級夜景模式、超級煥彩效果，以及960fps、720P超級慢動作影片拍攝功能，另外也支援4K錄影功能。

另外，在軟體部分則採用基於Android 9.0的ColorOS作業系統，並且搭載Hyper Boost 2.0功能，透過Frame Boost和Touch Boost增加遊戲遊玩性能表現。

建議售價方面，realme Q將以人民幣998元起跳價格於中國市場推出，分別透過realme官網和京東、天貓、蘇寧易購三大電商平臺開啟預購，預計在9月9日凌晨12點正式開放銷售。

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不過，realme此次並未將入門款realme 5帶回中國市場，同時也未公布搭載三星6400萬畫素感光元件的realme XT具體細節，但也透露將在幾週後透露進一步消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》