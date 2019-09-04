vivo將在上海揭曉螢幕顯示佔比更近100%的NEX 3 5G

日前宣佈推出親民價位設計的5G連網手機iQOO Pro之後，vivo緊接著將會在上海揭曉採瀑布屏設計、螢幕顯示佔比更接近100%的NEX 3 5G。

分享 facebook

由於螢幕左右兩側採用彎曲角度逼近90度設計，加上採用極窄邊框形式設計，使得NEX 3 5G螢幕正面看起來更貼近無邊框形式，同時螢幕顯示佔比也更接近100%。

硬體規格方面，NEX 3 5G將會採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，搭配最高12GB記憶體，以及最高512GB儲存容量，電池容量則為4500mAh，並且支援44W超快閃充技術。而比照先前NEX概念機種設計，NEX 3 5G將取消實體音量、電源按鍵，將會透過壓感觸控方式模擬按鍵操作功能，但依然保留3.5mm耳機孔。

至於背面相機則採用三環錶形式設計，意味在主相機鏡頭之外，將會配置超廣角、遠焦鏡頭規格，將會配置6400萬畫素+1300萬畫素+1300萬畫素規格組合，前鏡頭則會採升降設計的1600萬畫素規格。

而目前已經有部分YouTuber已經提前取得新機，並且做了完整開箱記錄。

在稍早說明中，vivo確認將會在9月16日於上海揭曉NEX 3 5G，預期也會一併公布實際上市細節。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》