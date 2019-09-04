三星首款中間價位5G連網手機Galaxy A90 5G 預計先在韓國推出

原本預期在IFA 2019期間亮相的Galaxy A90 5G，稍早由三星提前對外公布，並且成為三星第一款採中階旗艦機種設計的5G連網手機。

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依照三星說明，Galazxy A90 5G採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，搭配X50 5G連網晶片，對應5G NSA組網，以及6GHz以下頻譜連接模式，支援目前全球各地區主流5G連網技術規格。

螢幕部分則採用6.7吋Full HD+解析度的Super AMOLED螢幕，並且採用Infinity-U造型設計，另外則配置6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，其中僅搭載6GB記憶體規格版本可透過micro SD記憶卡額外擴充512GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，並且支援25W電池快充。

機身配色則區分黑色與白色，但在中間還額外提供宛如極光般的色澤設計。至於安全解鎖部分，則分別搭載螢幕光學指紋解鎖，以及臉部識別解鎖功能。

相機則採用3200萬畫素、f/2.0光圈規格的視訊鏡頭，以及4800萬畫素、f/2.0光圈主鏡頭，搭配500萬畫素、f/2.2光圈的景深鏡頭，另外也搭載800萬畫素、123度與f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭組合。

三星預計從9月4日起率先在韓國市場開放銷售Galaxy A90 5G，接下來也會在更多市場銷售，但不確定是否針對尚未開通5G網路服務的國家地區提供4G連網版本

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》