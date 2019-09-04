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Android 10釋出正式版本更新，新增助聽器連接等應用功能

2019-09-04 09:33楊又肇

結果如加拿大電信業者Rogers與Telus透露，Google在美國西岸時間9月3日開始向Pixle系列手機釋出Android 10正式版本升級。

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目前首波Android 10升級，僅先提供Google Pixel 3a、Pixel 3，以及Pixel 2在內機種更新，預計之後也會開放以Android One形式打造機種升級，而包含三星、Sony、OPPO、小米、LG等品牌推行手機也會加入升級行列。

至於Google強調此次在Android 10中再次強化的作業系統結構設計，讓日後系統核心更新腳步可以變得更快，不用受限手機製造商、電信業者更新腳步。但實際成效如何，顯然還是要看Android 10之後推行結果而定。

就此次在Android 10的更新，主要加入系統層級的深色模式，並且加入全新操作手勢，另外也針對螢幕可凹折手機使用需求進行最佳化。此外，在隱私防護部分也會提供更細膩設定，藉此降低使用者對於Android平台隱私安全顧忌。

而在此次更新中，Google則是針對無障礙輔助功能加入新功能，讓聽障使用者能透過藍牙配對連接使用助聽器，藉此清楚聆聽來電或音樂內容，但初期僅有ReSound LiNX Quattro，以及Beltone Amaze在內品牌助聽器支援，Google更將此項技術開源，讓更多廠商、開發者能以此打造更方便的助聽器應用項目。

不過，先前對外展示可透過人工智慧技術即時將音訊內容轉為文字的Live Caption功能，或許還要再等一些細節修正，預期要等到今年秋季才會配合新款Pixel 4手機一同亮相，此項功能沒意外也會開放一般消費者，或是開發者應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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