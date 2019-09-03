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資深果粉不再為蘋果信仰充值？ 轉投三星新機Note10

2019-09-03 16:41聯合新聞網 綜合報導

資深果粉網紅「寶爺」在臉書上分享，他近日購入三星新機Note10+的使用心得，並...
資深果粉網紅「寶爺」在臉書上分享，他近日購入三星新機Note10+的使用心得，並表示用過後讓他決定今年不再為蘋果信仰充值。 圖／台灣三星電子提供
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蘋果將在下周舉辦2019年秋季新品發表會，雖然新款iPhone尚未正式曝光，但網路上關於新產品的消息每天都有新爆料。從眾多國外網站陸續揭露的預測，新機的輪廓也越來越清晰。不過現在似乎有許多消費者不再以蘋果手機為每年的目標，開始想轉投靠其他安卓（Android）手機。日前網紅「寶爺」梁嘉銘就在自己的臉書PO文表示「今年很有可能是我第一次不再為蘋果信仰充值的一年」。並仔細分析了三星最新推出的Note10+和蘋果即將推出的新iPhone比較。

寶爺在文中提到，他近日入手了三星的最新款Note10+，還花了一點時間把資料從原先的iPhoneXS Max轉移過去，但自己在使用Note10+後發現它與iPhone的順暢度差不多，感受不到太多差異，以前自己對安卓系統的順暢度可說是「敬謝不敏」，怎麼滑就怎麼卡，然而今年出的新機卻必須要幫它「拍拍手」。

寶爺也認為，Note10+不管是S Pen還是相機，扣除掉它最近似乎復胖這件事，其他也沒甚麼好嫌棄了。雖然iPhoneXS Max在他心中還是好，只是Note10+的整體使用者體驗也好到讓他豎起大拇指。

不過對於三星的Note10是否真的「吸走」很多iPhone用戶，3C達人廖阿輝則分析，最近確實有很多「資深果粉」開始考慮購買Note10，甚至有一部分的果粉已經入手了。他認為會有這樣的原因很簡單，一是因為新款iPhone設計實在太醜，二是iPhone近年來的功能性沒有太大的差別，因此會降低消費者購買的慾望。

最後寶爺提到，雖然還不知道iPhone下一代能端出什麼樣的「驚奇大菜」，因此還是要等發表會之後才能見真章，但身為重度果粉的他還是會把掌聲留給三星的Note10+。甚至還再三強調，不是蘋果不好，只是真的沒有太多的驚喜，讓他決定不再為蘋果信仰充值。

蘋果新機雖尚未正式發表，但許多資深果粉都因為外型和功能與往年差異不大，而改買安卓...
蘋果新機雖尚未正式發表，但許多資深果粉都因為外型和功能與往年差異不大，而改買安卓陣營的手機。圖／摘自9to5Mac
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