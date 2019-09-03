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簡單玩／更加輕盈，犀牛盾對應Galaxy Note 10+使用的抗摔保護殼

2019-09-03 13:25楊又肇

在三星正式推出Galaxy Note 10系列旗艦手機後，犀牛盾 (Rhinoshield)也推出對應Galaxy Note 10，以及Galaxy note 10+使用的SolidSuit系列、CrashGuard系列保護殼配件，另外也提供正面、背面滿版衝擊曲面保護貼，藉此對應更全方位的手機抗摔防護效果。此次筆者取得SolidSuit系列款式保護殼，藉由全包覆形式確保手機在不小心摔落時，仍可確保一定抗摔防護效果，同時也不影響Galaxy Note 10系列雙側曲面螢幕使用功能。

此次針對Galaxy Note 10打造的SolidSuit系列保護殼
此次針對Galaxy Note 10打造的SolidSuit系列保護殼
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與先前推出的系列保護殼配件相同，犀牛盾同樣強調採用獨家研發材料技術ShockSpread製成，不僅符合美國軍規防摔測試標準，並且標榜不含有毒物質BPA。而在整體設計也不會顯得過於笨重，雖然多少會增加一些厚度、重量，但仍可在使用者接受範圍，尤其對於男性使用者來說，更可增加手機持握厚實感。

而此次取得的SolidSuit系列款式保護殼，則是採用一體成形全包覆設計，不僅透過完整覆蓋機身背面，同時也確保機身邊框周圍防護。除了一般USB-C連接埠、麥克風、擴音喇叭，以及S Pen對應開孔，保護殼也維持提供可固定手腕帶、吊繩的孔位設計。

至於針對Galaxy Note 10系列同樣搭載的雙側曲面螢幕，此此打造的保護殼也同樣在確保邊框保護效果情況下，讓使用者能正常操作曲面螢幕側滑呼叫選單功能，在一般操作也不會產生干擾。

在材質方面，除了一般經典款霧面黑色造型，犀牛盾也額外提供碳纖維外觀設計的特殊版本，另外也包含與KID林柏昇、馬來貘Cherng合作款式，甚至可以挑選更多與犀牛盾合作的設計師款式。

甚至，使用者也能選擇個人化訂製版本，分別提供可自由輸入文字、排版的個性文字手機殼，以及可以選擇英文單字、顏色和字體的金屬燙印手機殼，另外也包含可簡單輸入數字及文字，以及背景顏色，即可輕鬆製作的球衣款手機殼。

相較全包覆設計的SolidSuit系列款式保護殼，CrashGuard系列保護殼則強調可展現手機背面設計的邊框保護效果，因此選擇使用Galaxy Note 10系列特殊星環銀配色的使用者，或許可以選擇此款保護殼配件，以更輕量、足夠邊框保護效果形式確保手機滑落時的安全。

如果有額外擔憂的話，CrashGuard系列保護殼配件依然可以透過額外加裝被蓋形式，達成與SolidSuit系列款式保護殼相同防護效果，但可能會缺乏一體成形的抗衝擊能力，同時整體重量可能會顯得更重。

※相關連結》

其實三星在Galaxy Note 10系列就已經提供一組透明保護殼，但僅提供一般...
其實三星在Galaxy Note 10系列就已經提供一組透明保護殼，但僅提供一般保護效果，如果要達成更好保護的話，可能還是要配合三星自行打造的抗摔保護殼，或是第三方廠商打造的抗摔保護殼配件
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犀牛盾推出的SolidSuit系列保護殼
犀牛盾推出的SolidSuit系列保護殼
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特殊碳纖維款式
特殊碳纖維款式
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經典霧黑款式
經典霧黑款式
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內部採用特殊蜂窩造型減震設計，藉此吸收衝擊力道，另外也採用犀牛盾自行研發的Sho...
內部採用特殊蜂窩造型減震設計，藉此吸收衝擊力道，另外也採用犀牛盾自行研發的ShockSpread材質減少衝擊影響，並且標榜不含有毒物質BPA
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兩側保留一定覆蓋面積，確保雙側曲面螢幕可正常使用
兩側保留一定覆蓋面積，確保雙側曲面螢幕可正常使用
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相比原廠透明保護殼，犀牛盾推出的保護殼對應更明確的按鍵壓按觸感，而音量鍵更以明顯...
相比原廠透明保護殼，犀牛盾推出的保護殼對應更明確的按鍵壓按觸感，而音量鍵更以明顯的按鍵設計增加操作手感
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保留孔位可對應S Pen、麥克風、擴音喇叭等元件使用，另外也保留可固定手腕帶、吊...
保留孔位可對應S Pen、麥克風、擴音喇叭等元件使用，另外也保留可固定手腕帶、吊帶配件的孔位設計
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左側保留的吊帶孔設計
左側保留的吊帶孔設計
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SolidSuit系列保護殼實際安裝在手機上模樣
SolidSuit系列保護殼實際安裝在手機上模樣
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S Pen依然可順利取出使用
S Pen依然可順利取出使用
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曲面螢幕的操作也相當流暢
曲面螢幕的操作也相當流暢
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透過由外向內滑入即可快速呼叫側面功能選單
透過由外向內滑入即可快速呼叫側面功能選單
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實際安裝
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國軍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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