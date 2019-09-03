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華為有可能在IFA 2019揭曉兩款Kirin處理器

2019-09-03 13:26楊又肇

華為執行長余承東稍早於微博釋出預告影片，其中暗示將會推出兩款Kirin處理器，或許意味華為在IFA 2019期間不僅會推出Kirin 990，更可能推出先前市場也有傳聞的Kirin 985處理器。

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而余承東表示，預期會將Kirin處理器應用在其他終端裝置，並且實現全場景智慧生活穩固基石。

在此之前，不少消息顯示華為將會在IFA 2019期間公布全新處理器Kirin 990，其中預期採用台積電7nm Plus EUV製程技術，並且採用Arm Cortex A77 CPU架構，並且可能搭配「4+4」核心設計，另外也預期採用獨立NPU對應人工智慧運算。

就相關消息指稱，Kirin 990相比去年推出的Kirin 980，在CPU部分將會提昇20%，同時GPU也會採用全新架構設計，整體功耗則預期可降低50%左右。

另外，預期華為下半年準備推出的Mate 30系列將會首發採用Kirin 990處理器，而華為也有可能選擇在IFA 2019期間公布Mate 30系列手機發表時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東台積電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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