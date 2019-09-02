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台灣之星推翻不合理資費 網友熱議 競業跟風

2019-09-02 17:21文／ 陳云曦

隨著台灣之星持續推動4G吃到飽平價化，三位電信老大哥也終於捱不住競爭的市場壓力紛紛效仿，去年(2018)爆發「499之亂」，不僅打破原先堅持「4G不會有吃到飽方案」，並且讓資費一路下探。2019初三雄公布營收均受到行動資費低價影響而獲利衰退，並預期未來5G時代將面臨更嚴苛的考驗。為此，可以說是「4G平價吃到飽」領頭羊的台灣之星社群小編還拍影片道歉，引發網友高度討論。

引爆資費平價風潮 小編集體道歉！
過去行動網路價格動輒千元以上，而是什麼原因造成台灣電信業者突然紛紛將資費降價，讓4G價格一下掉了一位數？回顧2018年5月發生了被媒體命名為「499之亂」事件，起因於中華電信推出為期僅七天的行動網路499元吃到飽促銷方案，造成台灣民眾徹夜排隊的搶辦熱潮，另外兩家電信龍頭與亞太也同時跟進；同年11月，雙11不再只是電商的戰場，電信業者也加入促銷行列，繼母親節499之亂後又推一波上網吃到飽，搶攻對平價吃到飽趨之若鶩的用戶。

有網友在mobile01上發文表示是「台星把大家的胃口養大了！」並整理出台灣之星早在2014年開台之際就推出了599吃到飽方案，又2017年雙11推出的188元(限速21M) 「終身」吃到飽，寫下電信業創舉！也有網友在下面留言「寧願大家被養大胃口，也不要電信業者被養大胃口」、「三大最近也挺安分的阿，乖乖出3~400的上網吃到飽XD」。

然而行動網路價格溜滑梯，台灣之星粉絲團小編還特地錄製影音向電信前輩道歉，「做對的事比較辛苦，但是我們樂在其中，卻苦了你們，真的很抱歉，讓我們說聲：對、不、起！但是我們還是會繼續下去。」影片一釋出，立即引發網友熱烈討論，有人回覆留言「為什麼要道歉？」、「適者生存不適者淘汰....」，在PTT上也有網友幽默提醒「三大小編還不硬起來 該反擊的時候也要出個聲R」、「台星是撿到炮吧 上禮拜酸完這禮拜還來 下周還有嗎XD」每家電信各有擁護者，但以目前局勢來看，市場不再壟斷、互相競爭制衡下，選擇權交還給用戶，消費者會是最大的受利者。

圖／台灣之星粉絲團 提供
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圖／台灣之星粉絲團 提供
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無論4G、5G 合理穩定的資費是消費者一致訴求
今年年底台灣將進行第五代行動通訊(5G)頻譜競標，近來網路上討論聲浪熱烈，中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信等五大電信業者均已釋出必得的決心，讓5G頻譜競標狀況是激烈又複雜，但若以消費者角度來看，其實訴求很簡單，現在4G價格越來越平價，當然也希望5G時代能避免重回過去的電信高資費狀況。21世紀基金會8月初公布一項5G民調，根據調查結果顯示，未來5G上網雖然預期速度較快，但逾7成民眾盼低於千元，甚至有28%受訪者希望月租低於500元，顯示國人已習慣現在4G物美價廉的上網資費。

同一調查也提到，有78.9%的受訪者認為未來5G應仍需維持市場的競爭情勢，至少要有4家業者相互制衡，才能避免5G資費高漲。看來無論4G或5G，回歸用戶需求，提供民眾合理的價格與多元的選擇權，是電信業者規劃資費方案的共同課題。

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