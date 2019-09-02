台灣之星推翻不合理資費 網友熱議 競業跟風

2019-09-02 17:21 文／ 陳云曦



隨著台灣之星持續推動4G吃到飽平價化，三位電信老大哥也終於捱不住競爭的市場壓力紛紛效仿，去年(2018)爆發「499之亂」，不僅打破原先堅持「4G不會有吃到飽方案」，並且讓資費一路下探。2019初三雄公布營收均受到行動資費低價影響而獲利衰退，並預期未來5G時代將面臨更嚴苛的考驗。為此，可以說是「4G平價吃到飽」領頭羊的台灣之星社群小編還拍影片道歉，引發網友高度討論。

引爆資費平價風潮 小編集體道歉！過去行動網路價格動輒千元以上，而是什麼原因造成台灣電信業者突然紛紛將資費降價，讓4G價格一下掉了一位數？回顧2018年5月發生了被媒體命名為「499之亂」事件，起因於中華電信推出為期僅七天的行動網路499元吃到飽促銷方案，造成台灣民眾徹夜排隊的搶辦熱潮，另外兩家電信龍頭與亞太也同時跟進；同年11月，雙11不再只是電商的戰場，電信業者也加入促銷行列，繼母親節499之亂後又推一波上網吃到飽，搶攻對平價吃到飽趨之若鶩的用戶。

有網友在mobile01上發文表示是「台星把大家的胃口養大了！」並整理出台灣之星早在2014年開台之際就推出了599吃到飽方案，又2017年雙11推出的188元(限速21M) 「終身」吃到飽，寫下電信業創舉！也有網友在下面留言「寧願大家被養大胃口，也不要電信業者被養大胃口」、「三大最近也挺安分的阿，乖乖出3~400的上網吃到飽XD」。

然而行動網路價格溜滑梯，台灣之星粉絲團小編還特地錄製影音向電信前輩道歉，「做對的事比較辛苦，但是我們樂在其中，卻苦了你們，真的很抱歉，讓我們說聲：對、不、起！但是我們還是會繼續下去。」影片一釋出，立即引發網友熱烈討論，有人回覆留言「為什麼要道歉？」、「適者生存不適者淘汰....」，在PTT上也有網友幽默提醒「三大小編還不硬起來 該反擊的時候也要出個聲R」、「台星是撿到炮吧 上禮拜酸完這禮拜還來 下周還有嗎XD」每家電信各有擁護者，但以目前局勢來看，市場不再壟斷、互相競爭制衡下，選擇權交還給用戶，消費者會是最大的受利者。

圖／台灣之星粉絲團 提供 分享 facebook

圖／台灣之星粉絲團 提供 分享 facebook

無論4G、5G 合理穩定的資費是消費者一致訴求今年年底台灣將進行第五代行動通訊(5G)頻譜競標，近來網路上討論聲浪熱烈，中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信等五大電信業者均已釋出必得的決心，讓5G頻譜競標狀況是激烈又複雜，但若以消費者角度來看，其實訴求很簡單，現在4G價格越來越平價，當然也希望5G時代能避免重回過去的電信高資費狀況。21世紀基金會8月初公布一項5G民調，根據調查結果顯示，未來5G上網雖然預期速度較快，但逾7成民眾盼低於千元，甚至有28%受訪者希望月租低於500元，顯示國人已習慣現在4G物美價廉的上網資費。

同一調查也提到，有78.9%的受訪者認為未來5G應仍需維持市場的競爭情勢，至少要有4家業者相互制衡，才能避免5G資費高漲。看來無論4G或5G，回歸用戶需求，提供民眾合理的價格與多元的選擇權，是電信業者規劃資費方案的共同課題。