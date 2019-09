華為確認將於9/19選在德國慕尼黑揭曉Mate 30系列新機

華為稍早透過官方Twitter公布將於德國慕尼黑揭曉下半年旗艦手機Mate 30系列,並且確認發表時程就是德國時間9月19日。

分享 facebook

而從發表會活動邀請圖像,以及相關文宣提及「We're going full circle」,似乎顯示市場傳聞Mate 30背面主相機鏡頭將改為圓圈配置應該是真的。

此次預計推出新機,將會區分Mate 30與Mate 30 Pro兩款,相機設計方面預期會在Mate 30 Pro採用兩組4000萬畫素鏡頭,其中一組採用Sony IMX600、1/1.7吋感光元件,並且維持RYYB排列,另外一組4000萬畫素鏡頭則為120度超廣角設計,同樣配置Sony IMX600感光元件,但採用1/1.55吋設計,而800萬畫素遠焦鏡頭則對應5倍光學變焦。

此外,華為預期在此次Mate 30系列強化錄影功能,將會加入名為「Cine Lens」的新功能,以及新款「Camera Matrix」功能,有可能以此發揮多鏡頭拍攝效果。

處理器部分,預期Mate 30系列將會首度採用新款Kirin 990處理器,但也有可能在Mate 30採用Kirin 985處理器,藉此做更明顯的產品區隔。若沒意外的話,華為應該也會在Mate 30系列加入5G連網功能選項。

至於作業系統方面,Google方面透露Mate 30系列將無法獲得完整Android作業系統認證,因此即便會搭載Android作業系統,但仍有可能產生海外銷售版本無法順利相容既有app服務情況。

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC