華為確認將於9/19選在德國慕尼黑揭曉Mate 30系列新機

華為稍早透過官方Twitter公布將於德國慕尼黑揭曉下半年旗艦手機Mate 30系列，並且確認發表時程就是德國時間9月19日。

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而從發表會活動邀請圖像，以及相關文宣提及「We're going full circle」，似乎顯示市場傳聞Mate 30背面主相機鏡頭將改為圓圈配置應該是真的。

此次預計推出新機，將會區分Mate 30與Mate 30 Pro兩款，相機設計方面預期會在Mate 30 Pro採用兩組4000萬畫素鏡頭，其中一組採用Sony IMX600、1/1.7吋感光元件，並且維持RYYB排列，另外一組4000萬畫素鏡頭則為120度超廣角設計，同樣配置Sony IMX600感光元件，但採用1/1.55吋設計，而800萬畫素遠焦鏡頭則對應5倍光學變焦。

此外，華為預期在此次Mate 30系列強化錄影功能，將會加入名為「Cine Lens」的新功能，以及新款「Camera Matrix」功能，有可能以此發揮多鏡頭拍攝效果。

處理器部分，預期Mate 30系列將會首度採用新款Kirin 990處理器，但也有可能在Mate 30採用Kirin 985處理器，藉此做更明顯的產品區隔。若沒意外的話，華為應該也會在Mate 30系列加入5G連網功能選項。

至於作業系統方面，Google方面透露Mate 30系列將無法獲得完整Android作業系統認證，因此即便會搭載Android作業系統，但仍有可能產生海外銷售版本無法順利相容既有app服務情況。

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 2019年9月1日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》