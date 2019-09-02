親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

華為確認將於9/19選在德國慕尼黑揭曉Mate 30系列新機

2019-09-02 10:58楊又肇

華為稍早透過官方Twitter公布將於德國慕尼黑揭曉下半年旗艦手機Mate 30系列，並且確認發表時程就是德國時間9月19日。

分享

而從發表會活動邀請圖像，以及相關文宣提及「We're going full circle」，似乎顯示市場傳聞Mate 30背面主相機鏡頭將改為圓圈配置應該是真的。

此次預計推出新機，將會區分Mate 30與Mate 30 Pro兩款，相機設計方面預期會在Mate 30 Pro採用兩組4000萬畫素鏡頭，其中一組採用Sony IMX600、1/1.7吋感光元件，並且維持RYYB排列，另外一組4000萬畫素鏡頭則為120度超廣角設計，同樣配置Sony IMX600感光元件，但採用1/1.55吋設計，而800萬畫素遠焦鏡頭則對應5倍光學變焦。

此外，華為預期在此次Mate 30系列強化錄影功能，將會加入名為「Cine Lens」的新功能，以及新款「Camera Matrix」功能，有可能以此發揮多鏡頭拍攝效果。

處理器部分，預期Mate 30系列將會首度採用新款Kirin 990處理器，但也有可能在Mate 30採用Kirin 985處理器，藉此做更明顯的產品區隔。若沒意外的話，華為應該也會在Mate 30系列加入5G連網功能選項。

至於作業系統方面，Google方面透露Mate 30系列將無法獲得完整Android作業系統認證，因此即便會搭載Android作業系統，但仍有可能產生海外銷售版本無法順利相容既有app服務情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國慕尼黑

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

谷歌宣布Mate30禁用服務 華為立馬宣布「方舟」開源

2019-08-31 14:08

「Razer Customs」提供手機殼客製化服務，但不包含自家手機

2019-09-02 10:58

消息指稱三星可能會公布價格親民款的Galaxy Fold

2019-09-02 10:58

三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

2019-09-02 10:58

三星可能選在IFA 2019宣布螢幕可凹折手機上市時間

2019-08-31 12:11

realme準備推出四鏡頭「迅猛龍」 realme Q系列新機9/5亮相

2019-08-31 12:10

華為即將推出的Mate 30系列 或許無法順利使用Google服務

2019-08-30 13:30

紅米Note 8系列、新款紅米筆電、電視同步亮相，手機有可能引進台灣

2019-08-30 12:46

華為申請註冊P30全新段差撞色外觀 可能會在IFA 2019揭曉

2019-08-30 12:45

減少成本支出 Google計畫將Pixel手機產線從中國移至越南

2019-08-30 12:32

不怕缺貨了！ 9月起華碩ZenFone 6五大電信全力供貨

2019-08-29 17:42

不能用谷歌服務 禁令後華為首推5G旗艦機

2019-08-29 16:45

Gartner：第二季手機銷售 三星、華為大贏家

2019-08-29 14:43

華為將在歐洲推新機Mate 30 恐不能配安卓系統

2019-08-29 14:09

OPPO率先於印度推出Reno 2系列手機，搭載四鏡頭設計、強調穩定拍攝效果

2019-08-29 13:08

高通擴展Wi-Fi 6應用，啟用FastConnect子系統品牌、Networking Pro平台設計

2019-08-29 13:06

網友實測三星新機比蘋果耐摔 新iPhone11能否雪恥？

2019-08-29 09:38

5G底價300億高出國際水準？ 五大電信看法不一

2019-08-28 21:55

下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

2019-08-28 19:54

蘋果iPhone Q2銷量降13% 華為增16.5%

2019-08-28 09:21

線上辦門號秒開通 亞太電信結盟萊爾富11元月租限時搶

2019-08-27 18:30

慶開台5周年！台灣之星不限通路限時推188吃很飽資費

2019-08-27 17:42

高規平價手機 輕鬆上手

2019-08-27 14:16

智慧手機百百款 「第一類接觸」是關鍵

2019-08-27 10:03

小米旗艦機的對決：小米9T PRO VS 小米9該如何選擇？

2019-08-26 17:00

Nokia 7.2即將亮相 HMD Global證實將在IFA 2019展前揭曉新機

2019-08-26 11:25

vivo推出親民款5G連網手機iQOO Pro 約新台幣17000元

2019-08-25 08:09

華為發布最新AI處理器 號稱算力最強

2019-08-23 16:16

面板雙虎出招 推摺疊機面板

2019-08-23 14:41

群創 推全球最窄邊框摺疊平板手機、首支水下觸控拍照手機

2019-08-23 12:52

不再沿用甜點名稱！Android Q正式名稱就是Android 10

2019-08-23 12:48

realme 5系列機種揭曉 搭載6400萬畫素相機的realme XT同步亮相

2019-08-23 12:36

Galaxy Note 10開放領機 三星預期在安卓高階手機搶下80%市佔

2019-08-23 12:15

iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

2019-08-22 21:07

小米9T Pro在台登場！彈出式鏡頭、美背紋理8月27日開賣

2019-08-22 17:33

小米新機9T Pro登台 並宣布攜手新光三越拓實體門市

2019-08-22 16:05

小米9T Pro更多生態鏈產品登台 小米將與新光三越合作通路

2019-08-22 15:52

迎戰5G市場 台灣電信品牌消費評比調查大公開

2019-08-22 12:41

華為確定將在IFA 2019開展首日公布新消息 預期會是Kirin 990處理器

2019-08-22 11:39
看更多

熱門文章

iPhone最安全？Google：早被惡意網站入侵多年

2019-09-01 17:00

朋友傳檔案害他被拒絕入境！美國連社群內容也不放過審查

2019-09-01 20:31

福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

2019-09-01 16:00

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

2019-09-02 11:00

換臉App一夜刷屏！爆隱私憂慮 「ZAO」急刪霸王條款

2019-09-01 16:17

蘋果iPhone 11將亮相 電信業估9/20開賣

2019-09-02 11:46

Garmin更新fēnix 6系列錶款，Pulse Ox血氧感應器變成標配

2019-09-02 10:58

漫遊海底世界 智崴高雄電競體驗中心開放試營運

2019-09-02 11:49

《Minecraft Earth》開放Android版本測試，加入新遊玩元素

2019-09-02 10:58

蘋果秋季發表會首次與中國影音平台合作直播串連

2019-09-02 10:58

Sony可能收購打造《控制》、《量子裂痕》與《心靈殺手》遊戲工作室Remedy

2019-09-02 10:58

新iPhone帶動 法人看好電子主流趨勢

2019-09-02 12:23

三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

2019-09-02 10:58

華為確認將於9/19選在德國慕尼黑揭曉Mate 30系列新機

2019-09-02 10:58

消息指稱三星可能會公布價格親民款的Galaxy Fold

2019-09-02 10:58

聯想更新眾多主流市場機種，涵蓋筆電、平板、AiO與螢幕裝置

2019-09-02 10:58

確認是否竊取技術，報導指稱美國政府將向華為展開更廣泛調查

2019-09-02 10:58

「Razer Customs」提供手機殼客製化服務，但不包含自家手機

2019-09-02 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top