三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

從近期消息顯示，包含三星、Sony Mobile，以及小米均有可能選在IFA 2019期間揭曉新款5G連網手機。

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三星

其中，三星已經在今年上半年宣布推出5G連網版本的Galaxy S10，而稍早推出的Galaxy Note 10系列也推出兩款形式設計的5G連網機種，因此接下來準備揭曉的Galaxy A90，預期將是三星針對普及市場打造的5G連網手機。

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而就市場傳聞，Galaxy A90有可能採用Qualcomm Snapdragon 855，並且搭配對應5G連網功能的Snapdragon 50X數據晶片，將會成為Galaxy A系列第一款搭載5G連網功能手機，同時也預期讓三星在旗艦機種與主流機種完成開始提供5G連網手機的目標。

至於規格方面，Galaxy A90將會採用6.7吋Infinity-U Super AMOLED顯示螢幕，對應Full HD+顯示解析度，另外也會配置4800萬畫素主鏡頭與1200萬畫素遠焦鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則為3200萬畫素規格，電池容量則為4400mAh，支援25W或45W電池快充，記憶體則預期採用6GB，儲存容量則為128GB。

除了公布Galaxy A90，三星也預期會揭曉螢幕可凹折手機Galaxy Fold實際上市時間，另外也或許會公布價格親民款設計版本。

Sony Mobile

在今年MWC 2019期間，Sony Mobile已經展示以Xpeira 1為基礎打造的5G連網手機設計，因此預期下半年也會因應市場需求推出5G連網手機，同時有可能會率先應用在即將對外揭曉的Xperia 2。

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相關消息顯示Xperia 2將會維持使用21:9顯示比例螢幕，同樣搭載4K OLED面板，而原本背面置中排列的三鏡頭主相機模組，則是移到左上角，按鍵部分則維持獨立按鍵、側面式指紋辨識器，以及獨立相機快門鍵與音量鍵。

處理器部分則預期會採用Qualcomm Snapdragon 855+，讓Xperia 2成為全球第一款採用Qualcomm此款處理器的4K OLED螢幕手機，記憶體最高採用8GB規格，而螢幕則採用6.5吋、4K解析度設計。

此外，Sony Mobile也可能針對市場需求推出6.1吋、Full HD+解析度規格螢幕，以及5.7吋小尺寸螢幕機種，其中6.1吋版本有可能是一般版本設計的Xperia 2，而5.7吋版本則可能延續過往推行Compact系列機種的小尺寸旗艦手機市場策略。

另一方面，Sony Mobile或許也準備推出延續Xperia 10系列更新的中階手機，並且會以Xperia 20系列為稱，其中預期搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器、同為21:9顯示比例的6吋螢幕，並且搭載800萬畫素視訊鏡頭，搭載雙1200萬畫素主相機，以及3500mAh電池容量，一樣在機身側面搭載指紋辨識器，維持保留3.5mm耳機孔。

小米

今年上半年宣布推出5G連網版本的小米MIX 3之後，小米預期下半年將會接續推出以小米9為基礎的5G連網手機，並且將與歐洲電信業者合作銷售方案，預期也會在此次IFA 2019期間正式亮相。

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而在機身設計部分，小米9S 5G連網版本預期會與小米9相近，但電池容量會增加至4000mAh，因應5G連網功能相對耗電的使用情況，同時也會讓機身稍微加厚一些，至於處理器則可能改為Qualcomm Snapdragon 855+，但螢幕依然維持使用6.39吋、水滴造型瀏海設計的AMOLED螢幕。

另外，小米9 5G連網版本預期搭載UFS 3.0規格儲存元件，藉此加快檔案內容存取效率，同時也讓小米9 5G連網版本成為第一款採用此儲存元件設計的小米手機。

其他品牌

目前包含OPPO、華為、一加、聯想等手機品牌都已經宣布推出支援5G連網服務的手機產品，預期下半年將會有更多支援5G連網的手機問世，預期會有更多消息在IFA 2019期間公布，現在暫時還無法確認。

至於確認將會在美國西岸時間9月10日揭曉新款iPhone的蘋果，預期會在活動中公布新款iPhone 11具體細節。但依照市場傳聞顯示，蘋果今年推出的新款iPhone暫時還不會加入5G連網功能，預期要等5G連網服務在2020年更為普及後，才會在屆時推出的新款iPhone加入5G連網功能設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》