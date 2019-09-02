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「Razer Customs」提供手機殼客製化服務，但不包含自家手機

2019-09-02 10:58楊又肇

Razer稍早宣布推出名為「Razer Customs」服務，將可針對市場主流銷售機種如iPhone X、iPhoen XS系列，以及三星Galaxy S10系列提供手機殼客製化。不過，此項服務並未對應Razer自有手機產品…

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根據Razer說明，「Razer Customs」手機殼客製化服務將提供iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、三星Galaxy S10、三星Galaxy S10+、Google Pixel 2 XL，以及華為P10 Plus。

從對應手機產品來看，Razer顯然是針對市場銷量較顯著機種提供此項服務，畢竟手機殼產品必須透過大量生產才能讓成本降低，尤其Razer此項計畫還與源自暴雪、Capcom、Super Evil Megacorp，以及更多業者合作授權內容，甚至也能印製個人名稱，必須透過大量使用需求讓成本壓低。

因此目前開放申請此項服務的手機，主要還是市場較多人使用機種，或許未來也會增加諸如Google Pixel 3，或是華為P30系列在內手機產品。至於沒有提供Razer自有手機產品，或許是因為整體銷售量並不高。

「Razer Customs」服務預計從8月29日開放申請，使用者僅需以39.99美元或49.99美元，即可選擇Lite或Tough兩種規格的客製化手機殼。

而依照Razer的說法，未來也有可能進一步透過「Razer Customs」服務打造更多遊戲周邊，藉此營造更大遊戲氛圍生態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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