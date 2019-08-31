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谷歌宣布Mate30禁用服務 華為立馬宣布「方舟」開源

2019-08-31 14:08世界日報 中國新聞組／北京31日電

中美貿易戰再度升級，谷歌正式宣布禁止華為Mate30系列手機以及新產品使用谷歌所有應用程序和服務，華為官微29日晚間正式宣布，華為革命性的方舟編譯器準備工作就緒，將於8月31日正式開源（開放原始碼）。

美國檢方正調查更多起中國華為涉嫌技術竊取案，華為在美國面臨的刑事起訴可能擴增。（...
美國檢方正調查更多起中國華為涉嫌技術竊取案，華為在美國面臨的刑事起訴可能擴增。（取材自彭博新聞）
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路透報導，谷歌發言人表示，由於美國頒布「禁售令」，華為Mate 30系列「不能」與被授權的Google應用和服務一起出售。發言人說，美國政府上周所公布的臨時「緩刑」並不適用於Mate 30等新產品。

據搜狐報導，由於谷歌應用和各種服務在中國境內份額基本為零，所以在境內開售的華為手機不會受到影響，但華為已經成為全球第二大手機廠商，海外市場的份額至少占了一半，特別是高端機型。所以說華為Mate30還未發布就提前受到巨大衝擊，意味著華為Mate30和以後的新機在國外開售後的銷量可能慘不忍睹。

報導指出，被禁用谷歌服務後，讓華為Mate30確實頭疼，根據了解，華為在海外也有類似谷歌應用和服務的產品，但是影響力很小，短時間去改變用戶的做法根本不可能。谷歌服務和各種程序基本掌控了海外手機用戶，華為Mate30新機最好的選擇只能是先在國內開售，延遲在海外發布，這必然會影響華為手機在海外發展，2019年的目標銷量不會完成。

根據爆料，華為Mate30pro會採用瀑布屏設計，擁有超高屏占比，搭載華為最新的麒麟990處理器，並且支持5G網絡，後置四攝拍照非常強大，可見這樣一款手機在海外肯定能和iPhone、三星一起競爭，如今谷歌宣布這一消息，對華為來說很是無奈。

其實，目前華為已經發布了鴻蒙操作系統，根據官方的透露，鴻蒙系統採用微構架的形式，雖然兼容安卓，但是系統非常流暢，該系統用在榮耀智慧屏上，可以實現2秒開機。

雖然鴻蒙系統流暢度不錯，但是應用生態是一個很大的問題，雖然華為宣布投入10億美元激勵開發者，但要達到成熟的生態系統，還需要等待很多年。所以即使谷歌禁用應用程序後，在海外開售的華為手機使用鴻蒙系統的可能性基本為零。

谷歌宣布這一消息後，華為余承東也立刻宣布了方舟編譯器將在31日開源，所有手機廠商都可以直接使用該技術來提升手機系統流暢度。根據華為的說法，方舟編譯器完全跨過安卓虛擬機，從而提升60%的流暢度。

余承東也多次表示如果華為手機用不了安卓系統，那麼手機可以隨時隨地的更新鴻蒙操作系統。但是谷歌並沒有說禁用安卓系統，而且禁用服務和應用程序，確實讓華為為難了。

華為Mate30系列手機。(取材自微博)
華為Mate30系列手機。(取材自微博)
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鴻蒙系統余承東華為貿易戰谷歌
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