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realme準備推出四鏡頭「迅猛龍」 realme Q系列新機9/5亮相

2019-08-31 12:10楊又肇

近期才在印度市場宣布推出，並且搭載四鏡頭主相機設計的realme 5系列，預期將會中國市場以realme Q系列為稱，準備在9月5日正式推出，而日後也可能引進台灣市場銷售。

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不過，從相關消息顯示，在中國計畫以realme Q為稱的新機，其實就是realme 5 Pro，兩者均搭載Qualcomm Snapdragon 712處理器。而先前realme行銷長徐起對外展示搭載Snapdragon 855+處理器的新款手機，有可能就是先前已經在印度市場亮相，卻未透露具體規格細節的realme XT。

在此之前，於印度市場揭曉的realme 5 Pro分別採用Sony IMX 586感光元件、4800萬畫素、f/1.7光圈設計的主相機鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距景頭、200萬畫素景深鏡頭，同樣支援4K錄影功能，視訊鏡頭則為1600萬畫素規格，因此預期realme Q也會採用相同設計。

而當中國地區準備在9月5日正式推出realme Q系列手機，台灣地區也會進行同步展示活動，因此幾乎可以確認接下來將會在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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