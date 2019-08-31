三星可能選在IFA 2019宣布螢幕可凹折手機上市時間

三星先前說明將會在9月恢復上市，或許將選擇在IFA 2019期間宣布螢幕可凹折手機Galaxy Fold上市消息，並且對外展示。

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由於下半年的旗艦手機Galaxy Note 10已經開放銷售，加上新款平板、智慧手錶裝置也都已經提前揭曉，三星接下來還有可能對外公布產品資訊，很有可能就是日前宣佈將於9月恢復上市的Galaxy Fold，同時也可能進一步透露一再延遲推出的智慧喇叭Galaxy Home，以及稍早開放南韓Galaxy手機用戶申請測試的Galaxy Home Mini。

目前三星尚未確認Galaxy Fold具體上市時間，但建議售價已經確認為1980美元，南韓市場售價則為240萬韓元。

而依照三星說明，重新打造的Galaxy Fold分別於鉸鏈頂部和底部加入強化結構的保護罩，而Infinity Flex螢幕設計下方則新增金屬結構層，強化螢幕保護效果，另外也減少Galaxy Fold鉸鏈設計和機身的間隙，避免異物影響螢幕折合。

不過，由於先前出現產品問題，加上本身處於更高價位，因此部分電信業者如T-Mobile稍早便拒絕銷售三星此款手機產品。

至於台灣地區是否也會在9月引進此款新機，依照台灣三星先前透露說法，預期也會在9月開放銷售此款新機，但是否會與海外市場同步，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》