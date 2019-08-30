華為即將推出的Mate 30系列 或許無法順利使用Google服務

雖然美國商務部門再次給予華為額外90天延期緩衝，藉此針對5月16日以前在美國境內推出的手機產品提供後續服務更新與漏洞修正，避免影響美國消費者使用權一，但似乎並不代表在未來延期過程中推出的華為新款手機將可使用Google授權認證的Android作業系統。

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依照Google稍早向路透新聞回應說法，表示在美國商務部針對華為可在延期內向美國境內手機提供服務更新與漏洞修正，僅現在今年5月16日以前推行機種，因此在此之後推出機種並未在豁免範圍。

而雖然先前批准華為可在不影響美國安全條件下，仍可向美國業者採購技術產品，實際上並不代表華為能夠順利向美國業者採購所有需要項目，例如華為依然可以使用採開源架構的Android作業系統打造手機，因此在中國境內市場採用客製化作業系統設計並沒有問題，但在海外市場由於與Google旗下服務綁定較深，因此勢必要從Google方面取得認證授權，此部份則可能會面臨美國政府限制。

因此，華為接下來預期推出的Mate 30系列新機，或許仍無法順利搭載Google授權認證的Android作業系統，僅能採用一般採開源使用版本，可能因此少了Google Play在內服務使用認證，或許將會造成影響Mate 30系列手機在市場競爭。

但即便如此，華為方面似乎仍未計畫將自製作業系統鴻蒙應用在Mate 30系列，因此繼續使用Android作業系統的可能性不低，只是與Google服務相容部分或許相對較差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》