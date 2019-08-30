紅米Note 8系列、新款紅米筆電、電視同步亮相，手機有可能引進台灣

在正式發表之前已經幾乎把所有資訊公布的紅米Note 8系列，終於正式對外揭曉，確定推出採用不同形式設計的紅米Note 8、紅米Note 8 Pro兩款手機。

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兩款手機均採用水滴造型螢幕與後置指紋辨識器，但明顯不同則在於兩者背面主相機擺放位置不同。而兩者外觀，在紅米Note 8似乎多了一點relame系列設計元素，而紅米Note 8 Pro則與OPPO Reno系列有幾分相似。

硬體規格方面，紅米Note 8如先前透露搭載Qualcomm Snapdragon 665處理器，而紅米Note 8 Pro則採用聯發科Helio G90T處理器，螢幕尺寸則分別採用6.3吋與6.53吋設計，解析度均為Full HD+規格，電池容量則分別為4000mAh與4500mAh，兩者均支援透過USB-C連接埠以18W快充。

其他規格，紅米Note 8提供4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量組合，而紅米Note 8 Pro則區分6GB或8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量組合。兩款手機均搭載紅外線模組與3.5mm耳機孔，紅米Note 8 Pro額外針對散熱做了強化，並且採用X天線設計強化網路收訊效果，並且額外搭載可模擬交通卡、門卡與行動支付功能的NFC設計。

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相機部分，紅米Note 8採用1300萬畫素視訊鏡頭，背面則採用4800萬畫素、三星ISOCELL GM1感光元件，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭的主相機組合，紅米Note 8 Pro則採用2000萬畫素視訊鏡頭，背面則採用6400萬畫素、三星ISOCELL GW1感光元件，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭的主相機組合。

建議售價方面，紅米Note 8將以人民幣999元起跳價格銷售，而紅米Note 8 Pro則會以人民幣1399元起跳價格銷售，預計會在9月17日與9月3日分別開放銷售，其中紅米Note 8 Pro更計畫推出《魔獸世界》限定版。

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至於此次同步推出的新款14吋紅米筆電，則是換上Intel第10代Core i系列處理器，並且配置NVIDIA GeForce MX250顯示卡，顯然採用代號「Comet Lake」處理器規格，建議售價則為人民幣3999元或4999元。

而紅米品牌首款70吋電視產品，則同樣採用窄邊框設計，並且標榜支援HDR播放效果，另外也內建小愛同學數位助理服務，建議售價為人民幣3799元，預計9月10日於中國市場開放銷售。

目前香港地區已經確定會評估是否引進紅米Note 8系列，而台灣方面預期也會跟進引進，只是不確定名稱是否又會再次因為市場策略更名？至於筆電與電視產品的話，依照目前小米市場市場策略應該還是不會引進台灣銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》