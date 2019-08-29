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網友實測三星新機比蘋果耐摔 新iPhone11能否雪恥？

2019-08-29 09:38聯合新聞網 綜合報導

國外網友實測Note 10+的耐摔表現，結果顯示較iPhone XS MAX，N...
國外網友實測Note 10+的耐摔表現，結果顯示較iPhone XS MAX，Note 10+更加耐摔。圖擷自Youtube
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三星Galaxy Note 10系列在上周開賣，採用金屬與玻璃結合的超薄設計，當中的玻璃使用康寧推出的第6代大猩猩玻璃，號稱可以在柏油路等粗糙表面連續摔落15次。國外有Youtuber就拿Galaxy Note 10+和蘋果去年推出的iPhone XS Max進行耐摔測試，結果Note 10+擊敗蘋果。而下個月將要推出的iPhone 11系列據傳將使用新的防摔技術，能否有更好的表現令人期待。

Youtube「PhoneBuff」將iPhone XS MAX和Note 10+進行比較，兩台手機正反面都屬玻璃材質。XS MAX在上次與Galaxy S10+的比較中獲勝，採用更堅實第6代大猩猩玻璃的Note 10+是否能勝出，PhoneBuff分別比較背面、邊角、正面三個位置摔落，看兩台手機的耐摔表現。

實測結果顯示，從背面及邊角摔落的情況下，兩台手機雖然都有裂痕，XS MAX的損傷都比Note 10+來得輕微；但正面摔落後，XS MAX的裂痕則比Note 10+明顯許多。PhoneBuff額外增加測試連續摔落10次的表現，XS MAX在摔落三次後螢幕觸控便失靈，但Note 10+經過10次，正反面都碎裂的情況下，觸控及指紋辨識皆能正常運作。

以四個項目每項10分的方式做評分，XS MAX在背面及邊角項目獲得滿分，Note 10+則在其他兩個項目獲得滿分。不過因為Note 10+在連續摔落測試中大勝XS MAX，最終以37比34贏過XS MAX。而根據《彭博》預測，下個月新推出的iPhone 11系列將使用全新防摔技術，預期將有更好的保護效果，讓手機毀損機率降低。

三星iPhone Xs MaxGALAXY蘋果

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