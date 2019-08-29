親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

人才外流「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

陸自由派燈塔崩塌 「天則智庫」這次真要關門了

高通擴展Wi-Fi 6應用，啟用FastConnect子系統品牌、Networking Pro平台設計

2019-08-29 13:06楊又肇

如同Intel強調整合Wi-Fi 6連接應用，Qualcomm稍早在Wi-Fi 6日活動上宣布啟用全新FastConnect子系統品牌，並且將應用在Snapdragon 855、Snapdragon 855+的Wi-Fi 6模組定名為FastConnect 6200，並且推出強化上傳效率的FastConnect 6800，藉此對應未來更廣泛應用的AR、VR流暢使用體驗，另外也藉由QCA6696晶片將Wi-Fi 6連接能力帶進車載系統。

而針對結合Wi-Fi 6連接能力的運算平台，Qualcomm也宣布推出全新Networking Pro平台設計，藉由傳輸通道規格差異，分別區分1200、800、600與400四種版本，藉此強化處理器連接能力識別效果。

分享

依照Qualcomm說明，將應用在Snapdragon 855、Snapdragon 855+的Wi-Fi 6模組，定名為FastConnect 6200，同時也將與微軟、AMD在內業者合作，藉此在未來5G連網應用中，透過Wi-Fi 6連接能力產生應用互補效果，並且能確保連線加密安全。

同時，針對未來同樣即將普及應用的AR、VR使用需求，Qualcomm更提出強化上傳效率的FastConnect 6800，透過在上傳部分結合MU-MIMO設計，讓Wi-Fi傳遞上、下行傳輸能以一致效率運作，讓透過無線傳輸運作的AR、VR應用內容可更穩定呈現，並且達成更即時的互動效果。

分享

分享

分享

而針對車載系統使用需求，Qualcomm也提出QCA6696晶片，其中整合兩組Wi-Fi 6 MIMO存取設計，並且結合Bluetooth 5.1與Qualcomm aptX Adaptive聲音技術，確保車載系統能對應GHz等級連接頻寬與更穩定的藍牙連接表現之外，更可對應清晰的聲音輸出與收音效果。

Qualcomm預計會在2021年以前將QCA6696晶片應用在更多車輛。

至於此次同步提出的全新Networking Pro平台設計，則是依照傳輸通道規格差異區分1200、800、600與400四種版本，藉此強化處理器連接能力識別效果。區分規格如下：

  • Qualcomm Networking Pro 1200平台設計 (最高支援12組Wi-Fi 6鏈路，搭配運作時賣最高2.2GHz、四核Cortex-A53處理器)

  • Qualcomm Networking Pro 800平台設計 (最高支援8組Wi-Fi 6鏈路，搭配運作時賣最高1.4GHz、四核Cortex-A53處理器)

  • Qualcomm Networking Pro 600平台設計 (最高支援6組Wi-Fi 6鏈路，搭配運作時賣最高1.0GHz、四核Cortex-A53處理器)

  • Qualcomm Networking Pro 400平台設計 (最高支援4組Wi-Fi 6鏈路，搭配運作時賣最高1.0GHz、四核Cortex-A53處理器)

分享

從設計要求來看，顯然Networking Pro平台設計是針對路由器等連接裝置打造，手機等終端產品並未列入涵蓋範圍，主要還是以Snapdragon 800、700、600、400，以及200系列運算平台區隔。

目前Networking Pro平台設計將與Ruckus、Aruba、Belkin、Netgear，以及韓國電信在內廠商合作，預期以此打造可配合5G連網使用的高頻寬網通設備，並且能對應最高可達1500人同時連接上線的使用需求。

在Networking Pro 1200平台設計裡，更可採用雙頻或三頻天線設計，分別可支援8x8 + 4x4，或是4x4 + 4x4 + 4x4的組合，同時也能對應1024QAM調便能力，藉此發揮相比Wi-Fi 5提昇38%的連接傳輸速度，而在連接安全部分也支援WPA3等級加密。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

網友實測三星新機比蘋果耐摔 新iPhone11能否雪恥？

2019-08-29 09:38

5G底價300億高出國際水準？ 五大電信看法不一

2019-08-28 21:55

OPPO率先於印度推出Reno 2系列手機，搭載四鏡頭設計、強調穩定拍攝效果

2019-08-29 13:08

下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

2019-08-28 19:54

蘋果iPhone Q2銷量降13% 華為增16.5%

2019-08-28 09:21

線上辦門號秒開通 亞太電信結盟萊爾富11元月租限時搶

2019-08-27 18:30

慶開台5周年！台灣之星不限通路限時推188吃很飽資費

2019-08-27 17:42

高規平價手機 輕鬆上手

2019-08-27 14:16

智慧手機百百款 「第一類接觸」是關鍵

2019-08-27 10:03

小米旗艦機的對決：小米9T PRO VS 小米9該如何選擇？

2019-08-26 17:00

Nokia 7.2即將亮相 HMD Global證實將在IFA 2019展前揭曉新機

2019-08-26 11:25

vivo推出親民款5G連網手機iQOO Pro 約新台幣17000元

2019-08-25 08:09

華為發布最新AI處理器 號稱算力最強

2019-08-23 16:16

面板雙虎出招 推摺疊機面板

2019-08-23 14:41

群創 推全球最窄邊框摺疊平板手機、首支水下觸控拍照手機

2019-08-23 12:52

不再沿用甜點名稱！Android Q正式名稱就是Android 10

2019-08-23 12:48

realme 5系列機種揭曉 搭載6400萬畫素相機的realme XT同步亮相

2019-08-23 12:36

Galaxy Note 10開放領機 三星預期在安卓高階手機搶下80%市佔

2019-08-23 12:15

iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

2019-08-22 21:07

小米9T Pro在台登場！彈出式鏡頭、美背紋理8月27日開賣

2019-08-22 17:33

小米新機9T Pro登台 並宣布攜手新光三越拓實體門市

2019-08-22 16:05

小米9T Pro更多生態鏈產品登台 小米將與新光三越合作通路

2019-08-22 15:52

迎戰5G市場 台灣電信品牌消費評比調查大公開

2019-08-22 12:41

華為確定將在IFA 2019開展首日公布新消息 預期會是Kirin 990處理器

2019-08-22 11:39

日經：明年新iPhone 可能採用京東方面板降成本

2019-08-21 17:46

施崇棠親自上陣 日本發表最新ZenBook、ZenFone 6

2019-08-20 16:49

日本最大電信公司NTT Docomo 恢復訂購華為P30 Pro手機

2019-08-20 16:12

陸品牌智慧機 Q2東南亞市占62%

2019-08-20 14:40

避免隱私權爭議 Google停止分享部分Android手機數據

2019-08-20 10:38

Motorola推出針對手持錄影強化設計的21:9顯示比例手機One Action

2019-08-20 09:15

小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟 實現跨品牌手機檔案直覺互傳

2019-08-20 09:05

6400萬像素搶先實拍！「高像素手機」是偽命題嗎？

2019-08-19 19:44

對抗華為 小米、OPPO與Vivo結盟可數據互傳

2019-08-19 17:04

越早解約付越多 購機綁約違約金怎麼算？

2019-08-19 14:40

購機高違約金 消基會點名遠傳、台灣之星

2019-08-19 14:40

手機綁約違約金差很多 消基會籲制定上限

2019-08-19 13:57

同資費購機綁約 消基會點名「這二家電信」違約金高

2019-08-19 13:13

華碩ZenFone 6 30周年限定版開賣 官網登錄再送紀念包

2019-08-19 12:30

支援20倍變焦、四鏡頭設計，OPPO將於8/28在印度揭曉Reno 2手機

2019-08-19 09:55
看更多

熱門文章

星宇航空來解答 機上耳機孔為什麼是兩孔？

2019-08-28 17:12

蘋果秋季發表會預測整理 3鏡頭新iPhone特色搶先看

2019-08-28 14:35

9月有線電視恐現斷訊潮 NCC出手了

2019-08-28 19:29

5G底價300億高出國際水準？ 五大電信看法不一

2019-08-28 21:55

網友實測三星新機比蘋果耐摔 新iPhone11能否雪恥？

2019-08-29 09:38

下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

2019-08-28 19:54

蘋果共同創辦人：蘋果早該分離各業務 部門獨立決策

2019-08-28 21:42

你以為密碼用asdfgh很安全？教育部教你三招防駭客

2019-08-29 12:23

新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14

政治廣告影響2016選情！臉書祭新規要洗刷干預大選汙名

2019-08-28 21:45

日經：Google Pixel智慧機將轉往越南生產

2019-08-28 16:59

任天堂Twitter「暗示」《陽光瑪利歐》有可能推出後續新作？

2019-08-29 13:05

Siri對話錄音爆隱私疑慮 蘋果道歉並改變作法

2019-08-29 10:05

Google Maps導航規劃加入搭配共享單車、app叫車服務行程所需時間

2019-08-29 13:06

今年Q2手機銷量續挫 華為、三星逆勢成長

2019-08-29 10:49

OPPO率先於印度推出Reno 2系列手機，搭載四鏡頭設計、強調穩定拍攝效果

2019-08-29 13:08

LINE生日賀卡升級 新功能今天上線

2019-08-29 14:17

同樣採Gogoro Network設計，宏佳騰首款電動車強調騎乘更聰明

2019-08-29 13:07

貿易戰波動 調查：手機產量全年估減5％

2019-08-29 07:58

搶攻更大金融市場，小米借貸服務Mi Credit未來幾週內於印度正式上線

2019-08-29 13:06

LG連網家電app更名為「ThinQ」，加入Google Assistant聲控操作

2019-08-29 13:06

官網釋出職缺顯示 暴雪娛樂將打造尚未公布手機遊戲

2019-08-29 13:06

高通擴展Wi-Fi 6應用，啟用FastConnect子系統品牌、Networking Pro平台設計

2019-08-29 13:06

強調與合作夥伴一同成長，VMware說明「Tech for Good」的永續經營目標

2019-08-29 13:06

Sphero收購littleBits 強化STEAM教育應用發展

2019-08-29 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top