OPPO率先於印度推出Reno 2系列手機，搭載四鏡頭設計、強調穩定拍攝效果

OPPO稍早於印度市場正式揭曉Reno 2系列機種，分別推出搭載Qualcomm Snapdragon 730G處理器的Reno 2，以及採用聯發科Helio P90處理器的Reno 2 Z，另外也推出入門款機種Reno 2 F，採用聯發科Helio P70處理器規格。

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三款新機其實與今年上半年推出的Reno系列十分相似，但僅Reno 2維持採用鯊魚鰭單側升降設計的視訊鏡頭，包含Reno 2 Z、Reno 2 F則採用一般垂直升降的視訊鏡頭模組。但無論是哪一款手機，背面主相機均採用4組鏡頭設計，只是在鏡頭規格會有些差異，而視訊鏡頭均採1600萬畫素規格。

其中，Reno 2採用Sony IMX586感光元件、f/1.7光圈且具備光學防震設計的4800萬畫素主鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭與200萬畫素單色景深鏡頭。Reno 2 Z同樣採用Sony IMX586感光元件、f/1.7光圈且具備光學防震設計的4800萬畫素主鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素單色景深鏡頭，但1300萬畫素長焦鏡頭則改為200萬畫素彩色景深鏡頭。

而Reno 2 F則僅採用一般4800萬畫素主鏡頭，並未採用Sony IMX586感光元件，同樣搭配800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素單色景深鏡頭，以及另一組200萬畫素彩色景深鏡頭。

三款手機中，僅有Reno 2搭載5倍混合變焦功能，最遠可對應20倍數位變焦拍攝效果，但Reno 2與Reno 2 Z均搭載Ultra Dark Mode拍攝模式，以及Ultra Stteady Video錄影功能，藉此輕易拍攝暗光環境影像與穩定影片，而Reno 2 F僅搭載Ultra Night Mode 2.0拍攝功能，並未加入Ultra Stteady Video錄影功能。

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螢幕尺寸方面，Reno 2採用6.55吋AMOLED全景螢幕，而Reno 2 Z與Reno 2 F則均搭載小一點點的6.53吋AMOLED全景螢幕，三款手機電池電量均為4000mAh，並且支援VOOC閃充3.0快充技術，三款新機均搭載基於Android 9.0的ColorOS 6.1。

硬體規格方面，Reno 2採用Qualcomm Snapdragon 730G處理器，搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，Reno 2 Z則採用聯發科Helio P90處理器，同樣搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，而Reno 2 F則採用聯發科Helio P70處理器，搭配8GB記憶體與128GB儲存容量。

Reno 2預計在9月20日開放印度市場銷售，建議售價為36990盧比，Reno 2 Z則會在9月6日開放銷售，建議售價為29990盧比，至於Reno 2 F則會在今年11月才上市，建議售價則尚未確定。

在印度率先揭曉上市資訊後，OPPO預期也會在9月10日於上海宣布中國版本上市資訊，或許接下來也會在台灣上市，但具體引進細節尚未確認。

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Reno 2：

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Reno 2 Z：

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Reno 2 F：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》