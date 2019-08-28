親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

是警察還是暴力集團？談「抓錯人」的烏龍緝毒案

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

2019-08-28 19:54teXch

三星Note10系列於台灣時間8月8日發表，近日在台灣正式開放販售。作為三星下半年非常重要的旗艦手機，Note10系列背負著相當多期待。過去三星在台灣販售的旗艦手機都採用自家 Exynos 晶片，這次 Note10/Note10+ 是首次在台發表搭載高通 SnapDragon 855 晶片的三星旗艦手機。除了晶片以外，對比 Note 9 還做了哪些升級呢？

O極限全螢幕

分享
▲圖一為Note9、圖二為Note10系列( 取自三星官網 )
▲圖一為Note9、圖二為Note10系列( 取自三星官網 )
分享

外觀上最大的改變在於 Note10+ 與 Note9 同為 162 x 77mm 尺寸下，因為採用O極限全螢幕的設計，將螢幕尺寸從原本的 6.3吋提升到 6.8吋。 除了螢幕大小升級以外， Note10+ 所採用的是三星最新研發的 Dynamic AMOLED 螢幕。這款螢幕更是被知名評測機構 DisplayMate 評選 A+ 最高評分標準。不管是色準、顯示效果、螢幕最高亮度等，都是目前所有手機中最好的。採用O極限全螢幕的同時，也捨季掉三星多年以來著名的虹膜辨識技術。

充電效能

▲圖為 Note10 電量( 取自三星官網 )
▲圖為 Note10 電量( 取自三星官網 )
分享

充電效能是今年三星在旗艦機上改善最大的一環。自從 Note7 手機爆炸事件頻傳以後，三星在手機充電上一向採保守策略，即使它廠都紛紛推出更高瓦數的充電功率，三星依舊維持最高18瓦充電。而 Note10系列 是三星首款支援 45瓦高瓦數充電，即使 Note10+ 擁有 4300mAh超大電量，電量從 0%~100% 充滿也只需要花一個鐘頭。

S PEN 全面進化

▲圖為 Note10 S PEN( 取自三星官網 )
▲圖為 Note10 S PEN( 取自三星官網 )
分享

S Pen 是穩固 Note 成為 Android 旗艦機王最重要的特色，也是目前市面上少數還內建觸控筆的手機。經過幾代 S Pen 的研發更新之後，今年 S pen 可使用時間從上一代的三十分鐘提升到十小時。而因為加入更多感測器，S pen擺脫過去僅僅只是筆記使用，現在除了在文書上有更多選擇，還可以使用 S pen 進行隔空操作。

手機性能提升

分享
▲圖為 Note10 手機性能( 取自三星官網 )
▲圖為 Note10 手機性能( 取自三星官網 )
分享

自從三星宣布旗艦手機將有兩種不同晶片版本時，台灣消費者就開始期盼有一天能迎來搭載高通的 SnapDragon 晶片，這一天在Note10系列上終於實現。比起晶片，另一個更大的消息是Note10系列將是三星首款使用 UFS3.0 + F2FS 的市售手機（首款為Galaxy Fold，但尚未販售）。相比於過去舊款的儲存技術，讀寫速度上都更加提升。對於日常使用體驗來說，除了操作上更加順暢以外，讀取或安裝檔案都會更加快速。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Note 10Note9

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/

相關新聞

蘋果iPhone Q2銷量降13% 華為增16.5%

2019-08-28 09:21

線上辦門號秒開通 亞太電信結盟萊爾富11元月租限時搶

2019-08-27 18:30

慶開台5周年！台灣之星不限通路限時推188吃很飽資費

2019-08-27 17:42

高規平價手機 輕鬆上手

2019-08-27 14:16

智慧手機百百款 「第一類接觸」是關鍵

2019-08-27 10:03

小米旗艦機的對決：小米9T PRO VS 小米9該如何選擇？

2019-08-26 17:00

Nokia 7.2即將亮相 HMD Global證實將在IFA 2019展前揭曉新機

2019-08-26 11:25

vivo推出親民款5G連網手機iQOO Pro 約新台幣17000元

2019-08-25 08:09

華為發布最新AI處理器 號稱算力最強

2019-08-23 16:16

面板雙虎出招 推摺疊機面板

2019-08-23 14:41

群創 推全球最窄邊框摺疊平板手機、首支水下觸控拍照手機

2019-08-23 12:52

不再沿用甜點名稱！Android Q正式名稱就是Android 10

2019-08-23 12:48

realme 5系列機種揭曉 搭載6400萬畫素相機的realme XT同步亮相

2019-08-23 12:36

Galaxy Note 10開放領機 三星預期在安卓高階手機搶下80%市佔

2019-08-23 12:15

iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

2019-08-22 21:07

小米9T Pro在台登場！彈出式鏡頭、美背紋理8月27日開賣

2019-08-22 17:33

小米新機9T Pro登台 並宣布攜手新光三越拓實體門市

2019-08-22 16:05

小米9T Pro更多生態鏈產品登台 小米將與新光三越合作通路

2019-08-22 15:52

迎戰5G市場 台灣電信品牌消費評比調查大公開

2019-08-22 12:41

華為確定將在IFA 2019開展首日公布新消息 預期會是Kirin 990處理器

2019-08-22 11:39

日經：明年新iPhone 可能採用京東方面板降成本

2019-08-21 17:46

施崇棠親自上陣 日本發表最新ZenBook、ZenFone 6

2019-08-20 16:49

日本最大電信公司NTT Docomo 恢復訂購華為P30 Pro手機

2019-08-20 16:12

陸品牌智慧機 Q2東南亞市占62%

2019-08-20 14:40

避免隱私權爭議 Google停止分享部分Android手機數據

2019-08-20 10:38

Motorola推出針對手持錄影強化設計的21:9顯示比例手機One Action

2019-08-20 09:15

小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟 實現跨品牌手機檔案直覺互傳

2019-08-20 09:05

6400萬像素搶先實拍！「高像素手機」是偽命題嗎？

2019-08-19 19:44

對抗華為 小米、OPPO與Vivo結盟可數據互傳

2019-08-19 17:04

越早解約付越多 購機綁約違約金怎麼算？

2019-08-19 14:40

購機高違約金 消基會點名遠傳、台灣之星

2019-08-19 14:40

手機綁約違約金差很多 消基會籲制定上限

2019-08-19 13:57

同資費購機綁約 消基會點名「這二家電信」違約金高

2019-08-19 13:13

華碩ZenFone 6 30周年限定版開賣 官網登錄再送紀念包

2019-08-19 12:30

支援20倍變焦、四鏡頭設計，OPPO將於8/28在印度揭曉Reno 2手機

2019-08-19 09:55

Sony手機加值服務Xperia Lounge將於8月底終止

2019-08-19 09:55

微軟「小冰」將進駐vivo、OPPO手機 未來將持續進化

2019-08-19 09:54

vivo透露下一款NEX新機將搭載「瀑布」螢幕與三環錶形式的相機設計

2019-08-18 12:41

搭載四鏡頭的realme 5系列將於8/20推出 realme OS也準備亮相

2019-08-17 12:36
看更多

熱門文章

三名僧侶拿下手遊電競冠軍 反被質疑「不應該」

2019-08-27 20:01

星宇航空來解答 機上耳機孔為什麼是兩孔？

2019-08-28 17:12

蘋果秋季發表會預測整理 3鏡頭新iPhone特色搶先看

2019-08-28 14:35

宏佳騰首款電動車Ai-1於經濟部工業局網頁亮相

2019-08-28 08:47

Mini／Micro LED受矚目 面板雙虎秀展品

2019-08-28 13:12

GlobalFoundries控訴台積電製程技術侵權 可能影響諸多晶片生產

2019-08-28 08:41

蘋果iPhone Q2銷量降13% 華為增16.5%

2019-08-28 09:21

Gogoro 2 Utility商務用車打入韓國 擴展B2B市場應用

2019-08-28 08:40

9月有線電視恐現斷訊潮 NCC出手了

2019-08-28 19:29

VMware針對5G網路電信應用與邊緣運算需求 打造自動化解決方案

2019-08-28 08:38

HTC打造最多6人同處相同空間的VR賞屋體驗

2019-08-28 08:38

原創影音服務掀戰火 Apple TV+預告暖身 Disney+上線倒數

2019-08-27 20:40

有線電視消費申訴 訊號中斷最大宗

2019-08-27 22:09

新功能！「國家級警報」即將能用Facebook發送

2019-08-28 18:14

不僅擁抱跨雲、開源 VMware也讓用戶能以更快效率佈署服務

2019-08-28 08:46

VMware更新Workspace ONE，協助企業打造數位化工作環境

2019-08-28 08:45

日經：Google Pixel智慧機將轉往越南生產

2019-08-28 16:59

下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

2019-08-28 19:54

VMware針對多雲環境提供完整軟體定義網路與安全堆疊架構

2019-08-28 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top