下半年度最佳旗艦機 – Note 10+相比Note 9做了哪些升級？

三星Note10系列於台灣時間8月8日發表，近日在台灣正式開放販售。作為三星下半年非常重要的旗艦手機，Note10系列背負著相當多期待。過去三星在台灣販售的旗艦手機都採用自家 Exynos 晶片，這次 Note10/Note10+ 是首次在台發表搭載高通 SnapDragon 855 晶片的三星旗艦手機。除了晶片以外，對比 Note 9 還做了哪些升級呢？

O極限全螢幕

分享 facebook ▲圖一為Note9、圖二為Note10系列( 取自三星官網 ) 分享 facebook

外觀上最大的改變在於 Note10+ 與 Note9 同為 162 x 77mm 尺寸下，因為採用O極限全螢幕的設計，將螢幕尺寸從原本的 6.3吋提升到 6.8吋。 除了螢幕大小升級以外， Note10+ 所採用的是三星最新研發的 Dynamic AMOLED 螢幕。這款螢幕更是被知名評測機構 DisplayMate 評選 A+ 最高評分標準。不管是色準、顯示效果、螢幕最高亮度等，都是目前所有手機中最好的。採用O極限全螢幕的同時，也捨季掉三星多年以來著名的虹膜辨識技術。

充電效能

▲圖為 Note10 電量( 取自三星官網 ) 分享 facebook

充電效能是今年三星在旗艦機上改善最大的一環。自從 Note7 手機爆炸事件頻傳以後，三星在手機充電上一向採保守策略，即使它廠都紛紛推出更高瓦數的充電功率，三星依舊維持最高18瓦充電。而 Note10系列 是三星首款支援 45瓦高瓦數充電，即使 Note10+ 擁有 4300mAh超大電量，電量從 0%~100% 充滿也只需要花一個鐘頭。

S PEN 全面進化

▲圖為 Note10 S PEN( 取自三星官網 ) 分享 facebook

S Pen 是穩固 Note 成為 Android 旗艦機王最重要的特色，也是目前市面上少數還內建觸控筆的手機。經過幾代 S Pen 的研發更新之後，今年 S pen 可使用時間從上一代的三十分鐘提升到十小時。而因為加入更多感測器，S pen擺脫過去僅僅只是筆記使用，現在除了在文書上有更多選擇，還可以使用 S pen 進行隔空操作。

手機性能提升

分享 facebook ▲圖為 Note10 手機性能( 取自三星官網 ) 分享 facebook

自從三星宣布旗艦手機將有兩種不同晶片版本時，台灣消費者就開始期盼有一天能迎來搭載高通的 SnapDragon 晶片，這一天在Note10系列上終於實現。比起晶片，另一個更大的消息是Note10系列將是三星首款使用 UFS3.0 + F2FS 的市售手機（首款為Galaxy Fold，但尚未販售）。相比於過去舊款的儲存技術，讀寫速度上都更加提升。對於日常使用體驗來說，除了操作上更加順暢以外，讀取或安裝檔案都會更加快速。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》