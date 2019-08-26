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小米旗艦機的對決：小米9T PRO VS 小米9該如何選擇？

2019-08-26 17:00teXch

小米台灣在8月22日發表進階版手機「小米9T Pro」。這款原由旗下獨立品牌紅米( Redmi )所推出的手機，近日引進到小米台灣的銷售通路販售。因為小米9T Pro的加入，頓時間讓原為台灣小米主推的旗艦手機小米9顯得有些尷尬。以下針對兩款手機進行對比分析，並提供購買建議。

螢幕差異

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▲圖一為小米 9T Pro、圖二為小米 9( 取自小米官網 )
▲圖一為小米 9T Pro、圖二為小米 9( 取自小米官網 )
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不管是 小米9T Pro或者小米9，兩款螢幕都採用三星生產的AMOLED螢幕，解析度同為1080 FHD+。兩者差異最大的是在螢幕完整性，由於 小米9T Pro 採用前置伸縮鏡頭，因此相較於 小米9 水滴狀挖孔設計，螢幕可視範圍更多，看影片也不會受到鏡頭阻擋。

容量差異

▲圖為小米 9 容量
▲圖為小米 9 容量
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容量規格上 小米9 為 6GB Ram + 128GB Rom，小米9T Pro 為 8GB Ram + 256GB Rom；為了做出差異化，因此小米台灣沒有引進 6GB Ram + 128GB Rom 的 小米9T Pro。由於小米手機都不支援記憶卡擴充，對於容量要求較高的使用者，建議買越大越好。

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▲網路頻段支援數( 圖一為小米 9T Pro、圖二為小米 9 )
▲網路頻段支援數( 圖一為小米 9T Pro、圖二為小米 9 )
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CA（Carrier Aggregation）為載波聚合技術，指的是能將電信業者不同的頻段整合在一起來使用，進而提供更高速的的網路下載速度。在相同位置下，使用同一頻段連線，支援該頻段連線會比不支援的網速提高不少。小米9 相比於 小米9T Pro，在網路連線上會更加優異，支援更多高端的網路連線技術。( 所有支援頻段可到官網查看 )

續航與充電

小米9T Pro內建4000mAh電量，小米9內建3300mAh電量，電量較大的小米9T Pro不管是在日常使用或影音娛樂都能有更長的使用時間。充電規格上兩者皆支援最高27瓦的 QC4.0快充技術，兩者都能夠短時間內充入大量電量。小米9 還支援 20瓦無線快充，在充電表現上小米9更加優異。

小米9T Pro、小米9 該如何選擇？

總體來說我認為兩款手機誰也無法被取代，各自都有相對的優缺點存在。小米9T Pro：更美觀的無挖孔全螢幕、更大的電量、更大的儲存空間，適合追求影音娛樂的族群購買。小米9：更多網路頻段的支援、規格更好的相機、較輕的重量與 20瓦無線充電，適合喜愛出門旅遊拍攝的族群購買。

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▲續航與充電
▲續航與充電
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《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機螢幕無線充電紅米

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/

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