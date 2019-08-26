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Nokia 7.2即將亮相，HMD Global證實將在IFA 2019展前揭曉新機

2019-08-26 11:25楊又肇

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter頁面確認，將在德國柏林舉辦的IFA 2019展前舉辦活動，預期將會揭曉包含Nokia 7.2，以及Nokia 6.2與Nokia 5.2在內手機，另外也可能同步推出翻蓋機種Nokia 2720 4G復刻版本。

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今年在MWC 2019期間揭曉旗艦機種Nokia 9 PureView，以及Nokia 1 Plus、Nokia 3.2與Nokia 4.2在內新機後，HMD Global也預期針對下半年市場需求更新多款手機，其中包含多鏡頭模組設計的Nokia 7.2，以及中階機種升級款Nokia 6.2與Nokia 5.2。

而新機預期也會以Android One形式打造，並且將導入更好拍攝體驗，並且在螢幕採用水滴瀏海造型設計。

除了揭曉Android平台新機，HMD Global預期也會公布新款功能機復刻機種，將以Nokia過往推出的翻蓋機Nokia 2720為基礎，並且加上4G連網功能。

趁著Google確定新版Android名稱就是Android 10，並且取消原本以甜點作為代稱模式，HMD Global同時也公布接下來各機種預計升級時程，其中Nokia 7.1、Nokia 8.1與Nokia 9 PureView都會在今年第四季獲得升級，其餘機種則準備在2020年第一季、第二季更新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甜點德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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