Nokia 7.2即將亮相，HMD Global證實將在IFA 2019展前揭曉新機

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter頁面確認,將在德國柏林舉辦的IFA 2019展前舉辦活動,預期將會揭曉包含Nokia 7.2,以及Nokia 6.2與Nokia 5.2在內手機,另外也可能同步推出翻蓋機種Nokia 2720 4G復刻版本。

分享 facebook

今年在MWC 2019期間揭曉旗艦機種Nokia 9 PureView,以及Nokia 1 Plus、Nokia 3.2與Nokia 4.2在內新機後,HMD Global也預期針對下半年市場需求更新多款手機,其中包含多鏡頭模組設計的Nokia 7.2,以及中階機種升級款Nokia 6.2與Nokia 5.2。

而新機預期也會以Android One形式打造,並且將導入更好拍攝體驗,並且在螢幕採用水滴瀏海造型設計。

除了揭曉Android平台新機,HMD Global預期也會公布新款功能機復刻機種,將以Nokia過往推出的翻蓋機Nokia 2720為基礎,並且加上4G連網功能。

趁著Google確定新版Android名稱就是Android 10,並且取消原本以甜點作為代稱模式,HMD Global同時也公布接下來各機種預計升級時程,其中Nokia 7.1、Nokia 8.1與Nokia 9 PureView都會在今年第四季獲得升級,其餘機種則準備在2020年第一季、第二季更新。

分享 facebook

Brand new members of our Nokia mobile family coming soon on stage in Berlin. Only 15 days to go! ​#IFA19 #NokiamobileLive pic.twitter.com/fJ1YtBrQr2