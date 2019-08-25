vivo推出親民款5G連網手機iQOO Pro 約新台幣17000元

vivo稍早正式對外揭曉旗下新款5G連網手機iQOO Pro，其中搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器平台，更將入門價格拉低至人民幣3798元 (約新台幣17000元左右)，成為價格相對較為親民的5G連網手機。

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硬體規格部分，iQOO Pro搭載6.41吋、FHD+解析度與水滴造型設計的AMOLED螢幕，記憶體則搭載8GB或12GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB兩種規格，另外儲存元件則導入UFS 3.0，並且採用4500mAh電池容量，支援44W電池快充。

另外，機身也搭載NFC，可讓手機模擬交通卡、門禁卡或是數位身分證，而vivo此次也導入可支援銀聯支付的vivo Pay行動支付服務，其他部分則包含在機身內搭載AK4377A Hi-Fi音訊晶片，並且保留3.5mm耳機孔設計。

相機則分別採用1200萬畫素視訊鏡頭，並且搭載採用Sony IMX582感光元件的4800萬畫素主相機鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

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外觀部分則提供黑色與藍色版本設計，同時也與先前推出的iQOO或iQOO Neo相近，並且可透過螢幕下指紋辨識將機身解鎖，背蓋也提供特殊光效與邊框觸控，連網功能則不僅加入5G網路規格，依然提供4G網路規格。

價格方面，iQOO Pro 5G連網版本將從人民幣3798元起跳，最高12GB記憶體與128GB儲存容量版本則為人民幣4098元，至於4G連網版本則從人民幣3198元起跳，最高128GB儲存容量版本則是人民幣3498元，預計在8月底開放出貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》